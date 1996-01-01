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«Перестрой» продолжается
Центральная власть, по-видимому, не хочет оставлять строителей в покое, находя новые «нюансы» для их саморегулирования. Реформа отрасли, связанная с отказом от системы государственного лицензирования отрасли, продолжается.
В Государственной Думе в настоящее время рассматривается законопроект, который в случае его принятия может добавить хлопот строительным СРО и особенно генеральным подрядчикам строительства. О том, как могут повлиять нововведения на деятельность строителей, рассказывает директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО:
- Законопроект, который уже, кстати, прошел первое чтение, уточняет многие вопросы деятельности СРО, остававшиеся неразрешенными с 2008 г. Но он также может добавить строителям головной боли. Дело в том, что в Градостроительный кодекс РФ планируется ввести понятие «генеральный подрядчик» применительно к строительству и реконструкции, инженерным изысканиям и проектированию (генеральный проектировщик). Вникая в это понятие, можно заключить, что генподрядчики - это юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые на основании договора с застройщиком (заказчиком) осуществляют организацию и координацию работ, выполняемых лично или с привлечением третьих лиц, а также отвечают за качество работ.
Предлагаемый депутатами законопроект устанавливает для генподрядчиков особые условия. Чтобы получить право работать на генподряде, строительной организации необходимо иметь не менее 6 инженеров с образованием строительного профиля, причем один из них - директор, зам. директора или главный инженер - должен занимать руководящую должность. Также имеет значение профессиональный стаж работы - у руководителя он должен быть не менее 5 лет, у остальных инженеров - не менее 7 лет. При этом все специалисты должны быть трудоустроены на предприятии по основному месту работы, а совместители «засчитываться» не будут.
К генподрядчикам хотят предъявить и специальные финансовые требования. Сегодня для вступления в СРО все строительные компании перечисляют одинаковый взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. Теперь же планируется установить градацию взноса в зависимости от предельного размера стоимости одного объекта, за который берется генподрядчик. Например, для того, чтобы осуществлять организацию строительства здания стоимостью до 60 млн руб., взнос в компенсационный фонд должен быть не менее 500 тыс. руб. Если же генподрядчик желает работать на более крупном объекте со стоимостью до 500 млн руб., например, строить многоквартирный жилой дом, то за это желание ему придется выложить 1 млн руб.
Как это положено, помимо сбора средств в компенсационный фонд, члены СРО сегодня страхуют и свою гражданскую ответственность. Законопроект затрагивает и его. В частности, минимальный размер страховой суммы для членов строительных СРО предлагается установить в размере 10 млн рублей. При этом срок действия договора страхования не должен быть менее пяти лет.
Как отмечает Сергей Федоренко, сейчас СРО по-разному устанавливают размеры страхования. Например, в «Альянсе строителей Приморья» минимальный ее размер составляет 5 млн руб.
В конечном итоге, если предложенный законопроект будет принят с такими новыми условиями, то всем приморским компаниям, которые получили свидетельство генподрядчика, придется до 1 октября 2010 г. доплатить от 200 до 700 тыс. руб. и предоставить в свои СРО данные о наличии в штате шести опытных инженеров-строителей.
Директор СРО «Альянс строителей Приморья» отмечает, что сейчас в Москве идут большие дебаты, связанные с новым законопроектом. И это неудивительно: системе саморегулируемых организаций в строительстве страны всего лишь чуть больше года, СРО в Приморском крае - и того меньше. Строители, заказчики, страховщики только что привыкли к новым для них условиям работы, а их снова меняют. Поэтому ко второму чтению, которое ожидается в середине июня, законопроект может быть существенно изменен и дополнен.
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