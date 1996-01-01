Рынок недвижимости просыпается по всей России

Как сказал корреспонденту «ЗР» президент Дальневосточной гильдии риелторов Владимир КАПЛИНСКИЙ, рынок активизировался не только в Находке, такая картина наблюдается и во многих городах России.

По словам президента гильдии, одним из показателей активности стал просмотр недвижимости потенциальными покупателями через агентства. Но в то же время до докризисной активности еще далеко. «Колебания цен произошли в сторону увеличения.Что касается первичного жилья в Находке, то цена за 1 кв.м на «первичке» составляет около 32 тыс. руб. На «вторичке» та же картина - цены практически остались без изменений. И на сегодня за 1 квадратный метр на «вторичке» просят около 39 тыс. руб. Что касается прогноза, то «бума» мы не предвидим, все будет плавным и понятным. Сегодня рынок достаточно стабилен и в этих условиях очень удобно работать».