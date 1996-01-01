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Жилье в Находке дорожает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Большое количество предложений от продавцов жилья появилось в конце апреля - начале мая. Эксперты связывают это с тем, что на рынке продаж началось заметное оживление.

По-прежнему, самый дорогой квадрат жилья в районе «МЖК» и «Озера Соленого». А самый дешевый - в районе «Мыс Астафьева», где располагается так называемый «портовской микрорайон», который является самым дальним районом Находки.

Если оценивать предложения на рынке продаж «вторички», то на сегодня самые дорогие в Находке - это «ближняя» Пограничная, непосредственно ближние к центру дома Находкинского проспекта, район МЖК и район Соленого озера и улицы, непосредственно прилегающие к ним.

На проспекте Мира квадрат жилья в двухкомнатной квартире хорошей планировки с раздельным санузлом обойдется покупателю в 39 тыс. 200 руб. Конечная стоимость такой квартиры в 51 квадрат составит 2 млн руб.

Двухкомнатная в районе Добролюбова обойдется от 30 тысяч 200 руб. за квадрат до 31 тыс. за квадрат. В районе Рыбного порта двушку в среднем состоянии готовы отдать за 1,5 млн руб. «Двушка» на улице Ленинской будет стоить на порядок выше, в 1 млн 700 тысяч руб. И хотя Ленинская - это исторический центр города, на сегодня вся деловая активность сосредоточена в современном центре, там же расположены основные бизнес-центры, мэрия, налоговая служба. Соответственно цена в старом и «новом» центре города будет отличаться. Но разница невелика, порядка 300-400 тыс. руб.

Однокомнатные квартиры предлагаются в среднем от 1 млн 200 тыс. руб. до 1 млн 500, в зависимости от состояния жилья и наличия, либо отсутствия ремонта.

Самые дешевые на сегодня на вторичном рынке жилья Находки по-прежнему малосемейки без услуг, их цена в зависимости от района расположения колеблется от 200-300 тыс. руб. (например, в районе улиц Заводской и Дальней) и до 500-600 тыс. руб. в околоцентральных районах. Но гостинки и малосемейки - эта та категория жилья, которая по-прежнему пользуется активным спросом у покупателей. Но чаще всего деньги в данную категорию вкладывают те, кто впоследствии сдает их в аренду, делая из вложения новый источник дохода.

Так как особенностью приморской Находки являются длинные, вытянутые почти по всему городу основные улицы, то есть разница и между тем, в каком именно доме предложена квартира. Так, есть «ближняя» и «дальняя» Пограничная, «ближние» и «дальние» дома по Находкинскому проспекту. Цены на квартиры в этих районах будут отличаться примерно в 300 тыс. руб.

Так, даже гостинка в 12 квадратов в районе «ближней» Пограничной обойдется покупателю в 950 тыс. руб. Для сравнения, примерно за эту же цену, в 1 млн руб., на продажу выставлена однокомнатная квартира по улице Арсеньева. Практически за те же деньги готовы отдать двухкомнатную квартиру в плохом состоянии в районе «дальней» Пограничной, ее оценивают в 1 млн 200 тыс. руб.

Еще одна особенность Находки - это наличие такой категории жилья, как «полуторки». Это то, что во Владивостоке на рынке жилья называется «гостинка с кухней». По цене они в среднем как однокомнатные квартиры. Так, на улице Тимирязева «полуторку» продают за 1 млн 450 тыс. руб., на Ленинградской - за 1 млн 300 тысяч.

Чем дальше от современного делового центра и околоцентральных районов города, тем ценник на жилье на вторичном рынке меньше. Но такой резкой разницы в цене, как, например, во Владивостоке, между центром и спальными районами нет. Большое количество предложений от продавцов жилья появилось в конце апреля - начале мая. Эксперты связывают это с тем, что на рынке продаж началось заметное оживления.

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