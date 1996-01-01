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Японцы хотят покупать сою и гречиху
Японская корпорация «Сумитомо», известная в крае совместными проектами с ОАО «Тернейлес» в области лесопереработки, обратила внимание на приморское сельское хозяйство.
О долгосрочных перспективах сотрудничества с приморскими фермерами шла речь на переговорах, проведенных недавно в представительстве «Сумитомо» во Владивостоке. Японских предпринимателей интересует на этот раз приморская соя.
Напомним, что японская сторона уже не первый год прощупывает приморскую почву на предмет долговременного сотрудничества. В 2008 г. шла речь о поставках в Страну восходящего солнца клубники, малины и картофеля, в 2009 г. Приморье посетила высокопоставленная делегация японских рисоводов во главе с исполнительным директором рисовой ассоциации г. Ниигата. По заказу токийской фирмы «Рашен-Джапан Коммьюникейшн» в прошлом году гречихой были засеяны 15 га в крестьянско-фермерском хозяйстве БОГАЦКОГО в Кировском районе. Но пока никаких долгосрочных отношений у приморских фермеров с японскими предпринимателями не получилось. Насколько удачной будет новая попытка завязать отношения, покажет время.
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