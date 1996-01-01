Продукты в Приморье подешевели

По данным Приморскстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в расчёте на душу населения на месяц, в мае 2010 г. составила 3187,31 руб., или 99,9% к уровню предыдущего месяца.

Так, в мае, по сравнению с апрелем, на 8,2% снизились цены на мясо кур (кроме окорочков), на 1,08% - на мороженую неразделанную рыбу, на 1,66% - на подсолнечное масло. Сметана стала дешевле на 0,09%, творог - на 1,34%, сахар - на 6%, чай чёрный байховый - на 0,42%, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов - на 0,08%.

Отмечено снижение цен на крупы - рис (1,75%), пшено (0,58%), горох и фасоль (1,74%). Вермишель подешевела на 0,91%, пшеничная мука - на 1,98%, картофель - на 1,5%. Замедлился рост цен на говядину, свинину, маргарин, сыры сычужные, яйца куриные, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, на хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта и яблоки.