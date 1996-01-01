Жилье в Хабаровске на пороге лета

На хабаровском рынке недвижимости в мае продолжалось наступление цен. За последний весенний месяц средний квадратный метр по городу подорожал на 380 рублей (0,74%), а с начала года он стал дороже почти на 2000 руб. (3,4%).

Причем рост наблюдался в подавляющем большинстве сегментов рынка. Заметным снижением (1,2%) стоимости среднего квадратного метра отметились только малосемейки в районе престижности ближе к центру. Но они составляют менее 20% от всех предложений малосемеек в городе, поэтому не могли сыграть заметную роль в ситуации с ценами.

Говоря о перспективах рынка недвижимости Хабаровска на летние месяцы, следует отметить, что тренд среднемесячного темпа все больше склоняется к горизонтали. Это говорит о том, что летом рост рынка может замедлиться до нуля. И это вполне соответствует многолетним показателям, когда даже в годы максимального годового роста рынка летом мы имели стагнацию и даже небольшое снижение цен. Думается, что и нынешний год не станет исключением, и продолжения роста следует ждать только осенью.