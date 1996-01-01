Чукотского оленя закатали в банку

В конце января 2010 года на полках продуктовых магазинов Анадыря появились банки с надписью «Тушеная оленина». Первые пробы показали: их начинка вполне соответствует этикетке и нисколько не уступает по качеству аналогам из говядины и свинины. Выпуск экзотической даже для традиционно «оленной» Чукотки продукции начало Государственное предприятие «Чукотская оптовая торговля», перед которым правительство Чукотского автономного округа поставило задачу произвести в 2010 году для внутреннего рынка не менее 100 тысяч банок тушеной оленины и за счет этого снизить завоз на Чукотку свиной и говяжьей тушенки.

Спрос выше предложения

Цех по производству нового продукта начал работу в начале января. Линия была рассчитана на выпуск до 600 тысяч банок ежегодно. Вместе с тем первоначально на предприятии, исходя из возможных потребностей населения, предполагалось изготавливать не более 100 тысяч банок тушенки. Однако ажиотажный спрос на оленину в магазинах Анадыря заставил серьезно скорректировать первоначальный производственный план.

– Только за первые полтора месяца мы продали в столице округа 1,5 тонны продукции, в то время как реализация тушенки из говядины не превышала 2,5 тонны ежегодно. – Сообщил заместитель генерального директора ГП «Чукотоптторг» Олег ГУБИЕВ. – В силу этого с учетом потребностей населения мы планируем довести уровень производства в 2010 году до 400 тысяч банок.

По мнению Олега Губиева, секрет популярности нового вида продукции среди населения Чукотки прост: наряду с тем, что оленина общепризнанно является экологически чистым и диетическим мясом, технология производства не предусматривает добавления в продукт консервантов. Кроме мяса, в процессе изготовления тушенки используются только соль, лук, перец и лавровый лист.

Туши на экспорт

Предпринимаются и первые шаги по вывозу тушеного оленьего мяса за пределы Чукотки. В марте «Чукотская оптовая торговля» по воздуху отправила пробные партии в Москву и Владивосток. В ближайшее время та же самая продукция будет поставлена в Хабаровск и Магадан.

– Вместе с тушенкой мы, как правило, отправляем и мясо оленя партиями по 4-5 тонн, – говорит Олег Губиев. – Конечно, это небольшие объемы, но для изучения рынка других регионов вполне достаточные. Причем вывозится не только разделанное мясо. В Магадан, например, мы планируем отправить целые туши, которые дешевле хорошо разделанного и упакованного мяса и по этой причине, возможно, будут востребованы потребителями с относительно невысокими доходами.

Аналогичные шаги по продвижению своей продукции на внешних рынках предпринимает и второе крупное перерабатывающее предприятие Чукотки – Государственное предприятие «Пищевой комплекс «Полярный». В 2009 году здесь был значительно расширен ассортимент мясной продукции из оленины. Достаточно успешно «Полярный» представлял свою продукцию и за пределами региона: на 17-й международной выставке «Продэкспо-2010», проходившей недавно в Москве, пищекомбинат получил золотые медали в номинации «Лучший продукт – 2010» за «филе оленье» и «оленину царскую». По словам директора «Полярного» Натальи МАСЛЮЧЕНКО, на выставке предприятию поступило несколько деловых предложений, и в настоящее время пищекомбинат ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Логика развития

Активизация основных предприятий перерабатывающего комплекса Чукотки на внутреннем и внешнем рынках вполне закономерна. В последнее время специалисты отмечают неуклонный рост спроса на экологически чистые продукты даже в традиционно всеядной России. Одним из них по определению является мясо северного оленя, который разводится в полярных и приполярных регионах с практически нетронутой природой. Свою заинтересованность в ускоренном развитии переработки продукции оленеводства демонстрирует и государство. В частности, в 2009 году в своем ежегодном Послании к окружной Думе губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН в качестве основной задачи для агропромышленного комплекса обозначил необходимость увеличения доли собственной продукции в продовольственном балансе региона.

Однако дело не только в потребностях рынка и необходимости снижения объемов дорогостоящего северного завоза. Сама логика развития агропрома Чукотки и его главного сегмента северного оленеводства на протяжении последних 10 лет закономерно привела к качественному скачку в работе перерабатывающей промышленности.

В 2000 году АПК Чукотки находился в состоянии, близком к развалу. Поголовье северного оленя с 500 тысяч голов в 1990 году сократилось до 94 тысяч. Сельхозпредприятия были на грани банкротства. Как следствие, практически все продовольствие на Чукотку завозилось из центральных регионов страны.

После прихода нового руководства округа во главе с губернатором Романом АБРАМОВИЧЕМ была разработана региональная целевая программа поддержки АПК. В ее рамках за период с 2001 по 2009 год инвестиции в АПК из окружного бюджета составили 2,6 млрд рублей. 325 млн рублей было привлечено в агропром Чукотки из федерального бюджета. Значительная часть этих средств поступала на поддержку северного оленеводства.

От моратория к забою

Основная задача отрасли в этот период состояла в восстановлении оленьего поголовья. Для этого в 2001 году на всей территории Чукотки был введен мораторий на забой северного оленя, который просуществовал в течение пяти лет. За это время поголовье оленеводческих хозяйств увеличилось более чем вдвое и составило по состоянию на 1 января 2010 года 197,6 тысячи оленей. И это уже позволило правительству Чукотки принять решение об отмене моратория на промышленный забой оленей, который за прошедший с тех пор период увеличился с 325 до 908 тонн. В селах Канчалан и Амгуэма были установлены два специализированных финских комплекса Tundratek, которые позволили наладить более качественную первичную переработку оленины, включая сортировку мяса по категориям с последующей его упаковкой.

Возобновление и неуклонный рост промышленного забоя на протяжении последних трех лет привели к насыщению внутреннего рынка качественной олениной и соответственно уменьшили потребность региона в привозной говядине и свинине. По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, только в 2009 году за счет увеличения продукции собственного производства удалось примерно на 40 % сократить завоз на территорию округа мяса и мясной продукции.

Сегодня оленина, которую раньше в Анадырь и районные центры возили с оказией из сельской местности, является неотъемлемой частью рациона любой семьи, проживающей в городах и поселках Чукотки.

Вместе с тем резкое увеличение объемов производства мяса оленя в регионе стало решающим стимулом для развития его более глубокой переработки и расширения ассортимента продукции. Решением именно этой задачи занимаются сегодня перерабатывающие предприятия округа. Например, та же «Чукотская оптовая торговля» уже к ноябрю 2010 года собирается запустить в Анадыре производство полуфабрикатов из оленины: котлет, пельменей и т.д. Эта продукция также планируется к распространению не только на территории Чукотки, но и за пределами округа.

Государство со своей стороны намерено и далее оказывать поддержку агропромышленного комплекса региона. 29 сентября 2009 года правительство округа утвердило региональную целевую программу «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2010-2012 годы» с общим объемом финансирования 1,3 млрд рублей. В 2010 году на реализацию программных мероприятий предусмотрено 460,1 млн рублей. Еще 44,3 млн на поддержку северного оленеводства будет выделено из федерального бюджета.