Рыбе премьерское внимание

Таможенный сбор за рыбу, выловленную в российской экономической зоне, должен быть отменен. С таким поручением премьер-министр РФ Владимир ПУТИН выступил в Мурманске на совещании, посвященном проблемам рыбной отрасли.

На совещании Владимир Путин заявил: «Правительство готово изучить вопрос о расширении субсидирования процентных ставок по кредитам для организаций отрасли, а также об увеличении объемов так называемого льготного кредитования «коротких кредитов».

Подобная практика у нас уже есть в растениеводстве. Мы готовы распространить этот вопрос и к рыбной отрасли, если это будет востребовано».

При этом премьер потребовал от главы Росрыболовства объяснить, почему в 2009 году более миллиарда рублей, зарезервированных на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство, модернизацию судов, объектов перерабатывающей инфраструктуры, не были востребованы.

Он выразил надежду, что в этом году такой ситуации не произойдет. «В текущем году мы выделили еще 600 млн рублей на поддержку рыбной отрасли, в том числе и по новым направлениям. Одно из них – это создание специализированных рыбных рынков в регионах. Надеюсь, что на этот раз государственные ресурсы будут использованы эффективно», – отметил премьер.