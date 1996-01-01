Каменной ваты станет больше

Перспективы роста ИЖС сталкиваются с дефицитом качественных современных материалов. Однако постепенно ассортимент их растет, и того, чего сегодня на рынке мало и дорого, завтра будет много и доступно.

Как сообщил пресс-центр компании ROCKWOOL, 11 мая в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан эта компания объявила генподрядчика на строительство завода по производству теплоизоляции с самой мощной линией по производству каменной ваты в мире. Ею стала компания ЗАО «Многопрофильное объединение «Иншаат».

Мощность производственной линии завода составит 110 тыс. тонн в год. Его проект включает возможность установки второй производственной линии, что может довести мощности предприятия до четверти млн. тонн. Инвестиции в первую линию составят 110 млн евро. В феврале 2012 г. запланировано тестирование высокотехнологичной линии, а с июля 2012 г. продукция этого завода станет доступна для потребителей.

Завод будет выпускать теплоизоляционные материалы из каменной ваты для утепления кровель, фасадов, полов и перекрытий, а также огнезащитные и звукопоглощающие плиты.