«Дальинфоком» пройдет в пятый раз

С 28 июня по 2 июля в Приморье в пятый раз пройдет Дальневосточная Неделя информационно-коммуникационных технологий - «Дальинфоком», посвященная актуальным вопросам развития рынка информатизации и IT-технологий.

«Дальинфоком» - главное событие в IT-индустрии Дальнего Востока. В этом году его участниками станут компании, предоставляющие услуги проводной и сотовой связи, поставщики телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения для телекоммуникаций и автоматизации бизнес-процессов, Интернет-провайдеры.

Участники мероприятия обсудят проблемы развития IT-рынка Дальнего Востока, представят свои новые разработки потенциальным клиентам и заказчикам, а также смогут найти новых партнеров и новые способы решения технологических задач. В рамках «Дальинфокома» пройдет 5-я научно-практическая конференция «Электронное правительство и общество: диалог без посредников», 5-я Азиатско-Тихоокеанская выставка «Информационные технологии и связь», традиционный конкурс Интернет-сайтов «25 сайтов Приморья». А также тренинги и мастер-классы высококвалифицированных специалистов из ведущих российских Интернет-компаний, круглые столы с участием приморских сайтовладельцев и веб-разработчиков, образовательные мероприятия.