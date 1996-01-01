Алкогольная продукция дорожает

С 1 июня 2010 г. В России вводится минимальная цена на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% (за исключением водки) для розничной продажи. Соответствующий приказ Росалкогольрегулирования был зарегистрирован в Минюсте 13 мая 2010 г.

Минимальная цена бутылки емкостью 0,5 литра рассчитывается, исходя из процентного содержания этилового спирта в продукции. В приложении к приказу уточняется уровень цен. Так, минимальная цена алкогольной продукции крепостью от 28,01 градуса до 29 градусов должна составлять 65 руб., крепостью от 40,01 до 41 градуса - 92 руб., свыше 94 до 95 градусов - 213 руб. Розничная цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) для розничной продажи в потребительской таре другой емкости будет рассчитываться пропорционально минимальной цене за 0,5 литра.