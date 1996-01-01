Каблук без бренда

Ежегодно обувные магазины Владивостока пополняются новыми брендами. Эта практика, начало которой было положено в середине 90-х, особенно заметно проявила себя в последнее время.

Наблюдатели отмечают в качестве основной тенденции снижение интереса со стороны потребителей к китайской безмарочной обувной продукции в пользу известных, прежде всего европейских, брендов.

Еще недавно покупатели слабо ориентировались в европейских брендах, выбирая в лучшем случае страну-производителя. Но сегодня понятия «страна-производитель» и «страна-поставщик» фактически разъединены, поэтому на рынке по-прежнему представлена продукция, произведенная в азиатских странах, прежде всего в Китае, но потребителю она известна как европейская обувь. Впрочем, далеко не вся обувь отшивается в Китае. В последние годы был отмечен хоть и не столь значительный, но все же рост производства российской обуви, а также обуви известных западных марок, отшиваемых на фабриках России.

Несмотря на то, что приморский рынок готов предложить десятки различных марок, до уровня потребления центральных районов страны нашему краю все же далеко. Продавцы склонны объяснять это низкой покупательской способностью в регионе. По этой же причине во Владивостоке монобрендовых салонов почти нет. «В нашем городе обувные магазины работают в основном с наборными марками, - говорит директор розничной сети магазинов «ЕССО» Людмила ДУБИНА. - Крупные обувные торговые центры, где был бы представлен десяток ведущих брендов, у нас отсутствуют, поэтому небольшие магазины, стараясь расширить ассортимент и диапазон цен, включают в него продукцию нескольких производителей».

Розничных обувных продавцов, привязанных исключительно к одному бренду, в городе не больше 2-3. На порядок больше число магазинов, отдающих преимущество одной известной марке, не отказываясь от других, менее раскрученных. Например, магазины московской компании Respect, работающие здесь по франчайзингу, до 30% своего ассортимента формируют продукцией посторонних поставщиков. В то время, как изготовление обуви этой марки обеспечивается собственной производственной базой компании, для чего задействовано в разной степени, по некоторым данным, порядка 80 фабрик в Китае, сторонние поставщики пополняют ассортимент продукцией под бразильскими, португальскими, германскими марками.

Собственно обувных розничных продавцов, работающих по франчайзинговым схемам, в городе все же меньшинство. Большинство на приморском обувном рынке составляют местные сети или отдельные магазины, появившиеся после дефолта. Именно они по большому счету и стали формировать сегодняшний рынок. «Когда мы начали развивать в 2003 г. обувную розничную сеть, - говорит заместитель директора сети «Настоящий обувной» Олег МАСЛИЙ, - в западных районах страны франчайзинговые схемы только стали появляться. Здесь их фактически еще не было. И мы решили идти своим путем, сформировав в итоге местную сеть из семи магазинов. Сегодня у нас представлено порядка 20 брендов, сориентированных в большей степени на белорусских и китайских производителей. Мы стараемся не привязываться к торговым маркам, а идем от нашего покупателя. Занимая место в нише массового сегмента, мы обращаем внимание покупателя на торговую марку сети магазинов «Настоящий обувной», а уж в них продается та обувь, которая подходит целевой аудитории. Разумеется, есть покупательницы, которые идут целенаправленно за туфельками ТМ «Вигорос», или мужчины, предпочитающие стиль и комфорт конкретно марки Ergo, но в основном люди уже на месте выбирают конкретную модель, не загружаясь выбором бренда. Впрочем, в детской обуви, которой у нас очень много, есть очевидный бренд-лидер - российская торговая марка «Антилопа». «Антилопа» известна очень широко по всей стране и в том числе у нас в городе как качественная детская обувь из натуральных материалов, сделанная с учетом ортопедических особенностей детской ножки. Есть масса состоятельных покупателей, которые для себя покупают обувь в более дорогих и брендовых магазинах, а за детской приходят в «Настоящий обувной», отмечая прекрасный выбор вообще и качество «Антилопы» в частности».

Об ориентированности на потребности местных потребителей говорят не только приморские сети, но и розничные продавцы из других регионов Дальнего Востока. И если хабаровская сеть «Франческо Донни» работает примерно по той же схеме, что и приморская «Настоящий обувной», то магазины, принадлежащие биробиджанской обувной фабрики «Росток», занимают особое положение. Эта обувь, удерживающая свои позиции на рынке уже довольно долго, рассчитана на покупателя с не самыми высокими доходами. Тем не менее, работая в сегменте, где главным их конкурентом является китайская безмарочная продукция, они выигрывают на качестве традиционной российской обуви. И их покупатели далеко не только жители Владивостока, но и самых разных районов и городов Приморья.

Впрочем, в рамках среднего и средне-низкого ценового сегмента формируют предложение большинство местных продавцов, что соответствует уровню покупательской способности в регионе. Именно поэтому конкуренция в этом сегменте, пожалуй, наиболее высокая. До 80% его игроков, по оценкам компании «Франческо Донни», - мелкие торговые предприятия. Их доля рынка колеблется в районе 60%. Но, по мнению экспертов, реальное положение дел на рынке, распределение сегментов может оказаться совсем иным. Просто сегментировать этот рынок довольно сложно в силу его специфики, связанной с сезонностью и климатическими условиями. Нереализованная часть коллекции сезона из одного ценового сегмента может легко попасть в другой, более низкий. С этим связаны основные издержки обувного бизнеса.

В то же время сезонные распродажи позволяют не только повысить активность продаж низкоценового сегмента, пополняя его более качественной продукцией, но и задержать на рынке присутствие некоторых брендов. Это обстоятельство во многом способствовало изменению предпочтений потребителей, уходу их с городских рынков. К тому же некоторым продавцам удалось таким образом избежать серьезных падений продаж даже в период кризиса. «В брендовом магазине покупатель всегда может выбрать, что ему лучше приобрести: обувь из новой коллекции или прошлогодние модели со скидкой, говорит Людмила Дубина. - В прошлом году хорошо продавалась обувь прошлых сезонов, на новинки меньше обращали внимания. Ситуация на данный момент выравнивается, и в наши магазины пришли новые покупатели».