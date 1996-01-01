Приморье не имеет зернового резерва даже на случай ЧС

Целый месяц Европу, а вместе с ней и другие континенты, лихорадили транспортные проблемы. Вулкан в Исландии, выбрасывая в атмосферу тонны пепла, останавливает авиасообщения в странах ЕЭС. Страдают не только десятки тысяч авиапассажиров, теряя время в аэропортах или выбирая в качестве альтернативы поезда и даже такси. Убытки несут и производители, которые поставляют самолетами свою скоропортящуюся продукцию: голландские розы, итальянские сыры, норвежскую рыбу...

Казалось бы, российский Дальний Восток далек от этих природных катаклизмов. Но это только на первый взгляд.

Приморье, конечно, - не Туманный Альбион. И думают в нашем крае больше не о голландских цветах и норвежской семге, а о хлебе насущном. Но, живя уже десятки лет без войн и голода, многие не задумываются о том, что Приморье и Дальний Восток могут попасть в еще более худшую ситуацию, чем Европа сегодня. Исторически сложилось, что большая часть продовольствия у нас - завозная. В том числе зерно и мука, которые поставляют сегодня нам в край из Сибири.

Основной путь доставки - железная дорога. Последние два десятилетия, когда экономика находилась в упадке, Транссиб вполне справлялся с потоками сырья для хлебопекарной отрасли. Но уже несколько лет те, кто работает с поставщиками Сибири, сталкиваются с задержками получения сырья. И чем больше сейчас идет эшелонов с экспортными углем, нефтью, лесом, тем значительней становятся задержки вагонов с зерном, пропускающие более «важные» грузы. В итоге, если раньше поставка муки занимала для приморских хлебопеков 7-10 дней, то сейчас, в лучшем случае, - 3 недели, а то и месяц.

Теперь представьте, если на пути из Сибири на железной дороге случится транспортный коллапс, подобный европейскому? Или в районе Сахалина случится розлив нефти, как в Мексиканском заливе, поставив под угрозу рыболовство. Да мало ли что может случиться, проблема в том, что регион, с его отсутствием продовольственных запасов, окажется к ЧП не готовым. Не дай бог, конечно, но что будет в случае непредвиденной ситуации? Кто за это ответит, на кого свалят, кого обвинят?

Еще лет десять назад на такой случай в Приморском крае имелся постоянный государственный резерв зерна. Сегодня ближайший такой резерв - в Хабаровском крае, под Комсомольском-на Амуре.

Смоделируем процесс. Опыт прошлых поставок показывает, что партию зерна можно закупить в США или Канаде, получив ее в порту Владивостока в лучшем случае через 3 месяца, из Южной Кореи муку доставят через 1-1,5 месяца, из Китая сырье неважно какого качества - через 1 месяц. Еще несколько дней уйдет на поставку муки по хлебопекарным предприятиям края.

Я уверен в устойчивости бюджета Приморья, в умении специалистов прогнозировать, в последовательной позиции региональной власти по отстаиванию интересов жителей края. Но у меня возникают сомнения, что кто-то проанализировал, просчитал, продумал вопросы обеспечения приморцев продовольствием в случае возникновения экстремальной ситуации.

Хорошо тем регионам, где пшеницу и рожь выращивают в промышленных масштабах. Там региональные зерновые фонды - это не только гарантия от возникновения хлебного дефицита, но и способ поддержки своего сельхозпроизводителя. Действуют такие резервы на Ставрополье, в Краснодарском крае, Татарстане, Марий-Эл, Новосибирской области, на Алтае. Даже в Москве, где зерно по понятным причинам не выращивают, специальный запас имеется. А что делать тем субъектам федерации, где продовольственная пшеница не растет?

С точки зрения организационной, проблем для создания зернового фонда нет. Возможно, эта идея войдёт в число вопросов регионального закона «О продовольственной безопасности Приморского края». В 90-х, когда были проблемы с хлебом, рассматривались вопросы зернового корпоративного займа, резервного фонда зерна, страхового фонда зерна.

Вопросы создания фонда не раз обсуждались на заседании Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий. Наверняка этот вопрос поднимался и в других отраслевых объединениях, особенно после того, как в начале этого года Президент России утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны. С точки зрения финансовых затрат фонд потребует их только первоначально - на приобретение зерна или муки плюс расходы на хранение. А дальше, в целях обновления фондов, сырье будет реализовываться тем же хлебопекарным и кондитерским предприятиям.

И, кстати, о цене. Зерновой региональный фонд позволит стабилизировать стоимость муки в крае. Как уже было в 2008 году, когда решением губернатора для стабилизации цены на хлеб за счет приморского бюджета было приобретено 12 тысяч тонн зерна. Потом цены стабилизировались, о проблеме забыли, от идеи резервного фонда отказались. Винить тут некого, так было всегда: о хлебе вспоминают, когда другие продукты становятся в дефиците. Ждем поры, когда снова «гром грянет»?

Все мы знаем, что на хлебе и воде продержаться можно. Но без них будет сложно.

Валерий СИНЮХИН, председатель правления Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий. Аркадий КУЗНЕЦОВ, генеральный директор ОАО «Пекарь и К» (г. Дальнереченск), член Ассоциации.