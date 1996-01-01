Фармрынок: цены «кусаются»

В прошлом году Минздравсоцразвития РФ сформировало новый перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. В нем был отдельно выделен список из 51 стратегического препарата, которые не производятся в России, но от наличия которых напрямую зависят показатели смертности от наиболее значимых заболеваний. А что происходит с ценами на ЖВЛ в провинциальных аптеках?

Корреспондент «ЗР» обошел ряд кавалеровских аптек - а их здесь 9 - и поинтересовался ценами. Цены, как пояснила хозяйка аптеки на Чехова Антонина, меняются едва ли не каждый день - все зависит от цен заводов-производителей и оптовиков. При этом местные аптеки уже несколько лет, согласно правительственному постановлению и краевым рекомендациям, не повышают торговые наценки на ЖВЛ более чем на 25%.

«С 1 апреля цены на ЖВЛ в среднем поднялись на 5%. Согласно постановлению губернатора аптекам разрешено делать наценку на эти препараты на 50% от цены завода-изготовителя при стоимости лекарства до 50 руб., на 37% при стоимости лекарства до 500 руб. и на 25% при стоимости лекарства свыше 500 руб.»,- отметила Антонина.

Почему подорожали жизненно важные препараты в северных районах края? Здесь дороже топливо, сказывается удаленность от краевого центра. Возят товар в местные аптеки фирмы-оптовики из Владивостока. Какова доля их затрат в цене лекарств - местные аптекари не знают, никто такой анализ не делал.

Кавалеровские аптекари считают, что надо бы вначале навести порядок на оптовом фармрынке, а не на розничном. Цены, прежде всего, задирают оптовики, которых развелось слишком много. В конце прошлого года прокуратура проверяла местные аптеки, в том числе цены на лекарства, - никаких нарушений не нашла.

В аптеке ВОХИДОВА по ул. Арсеньева пояснили, что цены на ЖВЛ повысились на 3-5%, так как заводы-производители и оптовики цены подняли. Расходы заводов растут, электроэнергия дорожает, налоговое бремя на предприятия, в том числе на аптеки, не уменьшается, - с чего бы цены пошли вниз?..

Одна из учредителей «Новой аптеки» Ирина К. рассказала, что цены на ряд препаратов из списка ЖВЛ поднялись, на ряд - снизились. А торговые наценки в аптеке соответствуют тем, что утвердил краевой департамент по тарифам. В эту аптеку товар также доставляют владивостокские оптовики. «Цены на жизненно важные лекарства зависят прежде всего от того, какие цены зарегистрировали в реестре заводы-производители,- заметила Ирина.- А они не стали регистрировать низкие цены, ссылаясь на рост своих затрат. Плюс накрутки оптового звена - в итоге в рознице многие лекарства даже подорожали. Например, анаприлин - один из простейших и востребованных препаратов - стоил у нас в рознице 5 руб., а новая цена производителя на анаприлин зарегистрирована в размере 6 руб. 50 коп. Разве мы сможем продавать его дешевле?..»