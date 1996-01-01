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Лес пошел вверх по Амуру

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Официально навигация по Амуру открылась у Хабаровска, у порта села Троицкого - 9 мая, продолжая двигаться вслед за освобождающейся от ледяного покрова водой. Полное открытие судоходства на Амуре состоялось в начале третьей декады мая.

Не секрет, что начала судоходства больше всех ждут предприятия лесного комплекса Хабаровского края, заполнившие за зимние месяцы свои склады на Амуре.

Как рассказал «Золотому Рогу» директор департамента речных перевозок Амурского пароходства Юрий КОНОШЕЦ, барже-буксирные составы, доставляющие круглый лес от портпунктов нижнего Амура в китайский порт Тунцзян, стали выполнять свои рейсы уже в первой декаде мая. Так, к 13 мая в КНР ушел первый состав из Троицкого, взявший на борт 3100 кубометров груза.

Только «Дальлеспром» заявил к перевозке в мае 24 тыс. кубометров леса. Всего же по реке в первый неполный месяц навигации в КНР будет отправлено около 60 тыс. кубометров древесины. А в целом за навигацию речники надеются перевезти вверх по Амуру не меньше 300 тыс. кубометров леса. Такие объемы были в прошлом году и, как пояснил Юрий Коношец, ничего не предвещает резких изменений в сторону их уменьшения или увеличения. Особенно если учесть, что даже краевое правительство планирует увеличение вырубки в 2010 г. только на 1,5% в сравнении с 2009 г.

Досье

По данным официального сервера правительства края, в минувшем году доля необработанной древесины в товарной структуре экспорта составила 43,7%, а общий объем экспорта в денежном выражении - $1,1 млрд. Выходит, что за рубеж в 2009 г. продали леса почти на $490 млн.

Конечно, не весь оборот достался к перевозке речникам Амурского пароходства. Большая часть грузов лесоматериалов была доставлена в морские порты КНР, Японии, Кореи с помощью судов класса река-море. В Амурском пароходстве 21 такой сухогруз, и в нынешнем году с их помощью в страны АТР уйдет не менее 400 тыс. кубометров леса. Часть леса пересечет границу в железнодорожных полувагонах и автомобильных поездах.

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