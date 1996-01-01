ВСТО-2 откладывается

ЦУП ВСТО сообщил на прошлой неделе о завершении протаскивания дюкера нефтепровода под рекой Амур. Его сооружение велось в рамках строительства отвода на Китай от магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Напомним, что протяженность участка нефтепровода "Сковородино - граница КНР" составляет 63,8 км, а общая протяженность трубы по территории Китая от Амура до Дацина - 900 км, объем прокачки через него нефти в год должен составить 15 млн т.

Строительство речного перехода под Амуром проводилось методом наклонно-направленного бурения с китайской и российской сторон. Сварка дюкерной части нефтепровода осуществлялась на китайской стороне. Фактическая длина подводной скважины составила 1093 м, хотя ширина реки Амур в месте ее пересечения нефтепроводом составляет 700 м. Скважина диаметром 1100 мм, в которой находится дюкер, проложена на глубине 38 метров ниже дна реки.

Вопрос надежности, в связи с последними ЧП по утечке нефти на трубопроводе, не праздный. Но строители уверены в экологической безопасности Амура, так как защита подводного участка нефтепровода обеспечена заводским битумно-полимерным ленточным изоляционным покрытием. Дополнительно для защиты дюкера от механических повреждений во время протаскивания его по скважине был применен светоактивный затвердевающий изоляционный материал. Для проверки прочности и герметичности сваренного и уложенного под дном реки Амур нефтепровода были выполнены трехэтапные гидравлические испытания.

Распределение ответственности

В рамках сотрудничества "Транснефти" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорации" (CNPC) по проекту "Сковородино - граница КНР" созданы рабочие группы с целью эффективной эксплуатации нефтепровода. В процессе недавних встреч сторон обсуждались порядок управления технологическим участком нефтеперекачивающая станция (НПС) "Сковородино" - НПС "Мохэ", взаимодействие сторон в ходе операций по очистке трубопровода и его внутритрубной диагностике, меры по обеспечению контроля за этой деятельностью, подготовка к ведению приемо-сдаточных операций на ПСП "Джалинда". Кроме того, был рассмотрен вопрос организации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности при транспортировке нефти в Китай и согласованы действия сторон в случае ликвидации аварийных разливов нефти. В частности, на регулярной основе планируется проведение совместных учений специализированных российских и китайских подразделений.

Труба ВСТО-2 придет в Козьмино в 2014-м

Завершение строительства российского участка нефтепровода на Китай запланировано на конец 2010 года. А вот с окончанием строительства второй очереди ВСТО по маршруту Сковородино - Благовещенск - Биробиджан - Хабаровск - СМНП "Козьмино" придется подождать. Ожидается, что строительные работы завершатся к началу 2014 года. "Транснефть", по словам ее президента Николая ТОКАРЕВА, решила не торопиться со стройкой, слишком напряженным оказалось строительство первой очереди нефтепровода. Да и созданная транспортная схема с участием железной дороги позволяет работать в спокойном режиме, отметил Токарев на последней встрече с Владимиром ПУТИНЫМ в начале мая. Недавно нефтепорт "Козьмино" рапортовал о перевалке 5-миллионной тонны нефти с начала года, что составляет треть от годового задания.

Несмотря на неспешность, "Транснефть" планирует ежегодно вводить в строй по 650-680 км линейной части нефтепровода. На начало мая были сварены первые 160 км трассы, в том числе 27 км в Амурской области, хотя непосредственно работы на газопроводе начались в феврале этого года.

Реализация второй очереди нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" будет осуществляться на кредитные средства, выданные Банком развития Китая. "Транснефть" подписала с ним кредитный договор на $10 млрд с плавающей процентной ставкой в зависимости от уровня LIBOR со сроком погашения через 20 лет равными долями, начиная с пятого года с момента привлечения. Стоимость ВСТО-2 оценивается "Транснефтью" в 323 млрд руб., тогда как на ВСТО-1 было израсходовано 381 млрд руб. "Мы даже сэкономили по сравнению с тем, что предусмотрено было сметным разделом госэкспертизы, - говорил Токарев на встрече с премьер-министром. - Все деньги в наличии есть. Мы в ВСТО уверены", - добавил он.

Досье В рамках реализации ВСТО-2 предусмотрено строительство нефтепровода от НПС "Сковородино" до терминала "Козьмино", увеличение мощности построенного нефтепровода ВСТО-1 до 50 млн тонн нефти в год и дальнейшее развитие терминала "Козьмино".

Вопрос цены решается

Параллельно ведется поиск приемлемой для добывающих компаний оценки стоимости восточносибирской нефти. Как сообщили "Ведомости", Минэнерго предложило ввести минимальную цену отсечения для нефти, добываемой на Ванкорском ("Роснефть"), Талаканском ("Сургутнефтегаз") и Верхнечонском ("ТНК-ВР") месторождениях, выше которой будут применяться стандартные экспортные пошлины. Предыдущее предложение состояло во введении коэффициента 0,4Х для расчета экспортной пошлины со следующего года. Предложенные пороги отсечения ориентируются на прогноз Минэкономразвития, составляющий $76-79 за баррель с этого года, и на привязку к внутренней ставке доходности по каждому конкретному проекту. Причем первый вариант кажется экспертам наиболее вероятным. Для добывающих компаний эта новость оценивается экспертами как благоприятная. А значит, сомневаться в наполнении будущего нефтепровода пока не стоит.