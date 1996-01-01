Свалки на пашне - не по закону

Проведенные отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю проверки выявили правонарушения в использовании земель не по целевому назначению.

В большинстве случаев устраивают незаконные свалки мусора, и это захламление полей полиэтиленовой пленкой и прочими отходами сельскохозпроизводства портит почву. Выявлено 7 случаев использования земель не по назначению - 25,75 га сельхозугодий и два факта порчи земель - 66,4 га. Так, гражданка Валентина ВОРОБЬЕВА на принадлежащем ей земельном участке в пос. Ольга, общей площадью 1700 кв. м, устроила незаконную свалку бытовых отходов. Аналогичное правонарушение совершено администрацией Виноградовского сельского поселения Анучинского района. Администрация села не приняла никаких мер по организации сбора твердых бытовых отходов от населения и их вывоз, и жители вынужденно выбрасывали мусор на прилегающие земли. В селе Голубовка Партизанского района два гражданина ГАЦКО, взяв в аренду два участка для выращивания сельскохозяйственной продукции, и вовсе устроили несанкционированную автомобильную разборку. В итоге оба участка завалены автохламом. На территории села Кремово Михайловского гражданин КНР Лу ХУНЛЯН использовал участок земли площадь в 200 кв м под полигон для отходов сельскохозяйственного производства и бытового потребления. А в районе села Речица шкотовская компания "Романовское", имея в собственности земельный участок площадью 100 га, назначение которого - сельскохозяйственное производство, разработало на нем действующий песчаный карьер. Работы велись с привлечением тяжелой землеройной техники. В итоге в настоящее время на территории карьера вырыто 12 котлованов глубиной до 1,2 метра и на 3 га полностью уничтожен верхний плодородный слой.