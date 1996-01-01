В Арсеньеве на базе ОАО "Аскольд" состоялась выставка-ярмарка "Агротехнологии-2010". Кроме сельхозтехники от аскольдовской "дочки" ЗАО "СКР-Машиностроение", здесь же, на площади у завода, крестьяне и фермеры края продавали разную живность - коров, овец, кур, свиней. Участие в выставке приняли и "Михайловский бройлер", и "АгроСансэнг".

Из Уссурийской Пуциловки привезли на продажу семена картофеля. В церемонии открытия выставки участвовали представители краевой администрации, горадминистрации и гендиректор "Аскольда" Геннадий СЛУГИН. Всего завод представил на выставке 12 единиц сельхозтехники - картофелекопалки, опрыскиватели, культиваторы и др. Ярмарка продолжалась несколько дней. "Аскольду" удалось продать оборудование на 380 тыс. руб.

207 млн руб. субсидий выделила краевая администрация аграриям в прошлом году. В этом году субсидии также будут получены крестьянами. Значит, они смогут приобрести больше нужной им техники и оборудования.