Остановочный комплекс вместо базара

В одном из недавних номеров "ЗР" затрагивал тему реконструкции рынков. Напомним, что в данный момент более 10 торговых зон могут быть исключены их реестра рынков. Одна из таких торговых зон - универсальный рынок "Арго" в районе Владивостокского автовокзала.

Собственники бизнеса в лице ООО "БМК - Приморье" (дочерняя фирма компании "Приморавтотранс") заявляют о том, что работа по демонтажу торговой зоны уже началась. Компания готова выполнить все требования администрации Владивостока, но при этом надеется, что на данном земельном участке ей разрешат построить остановочный комплекс.

История этого рынка началась в конце 90-х. Как оказалось, данный земельный участок изначально входил в инфраструктуру компании, занимающейся обслуживанием пассажиров на автовокзале. Однако в 90-х вся инфраструктура транспортного обслуживания была нарушена.

"Наша компания частично сохранила профильную деятельность. В транспортном комплексе есть точки общественного питания, гостиница. Однако данный земельный участок, в отличие от земли, на которой расположены наши объекты, отошел в ведение администрации Владивостока. Поэтому с ним постоянно были проблемы", - рассказывает директор компании ООО "БМК - Приморье" Владимир МАКАРОВ.

Проблемы с землей - это краткосрочная аренда. Администрация Владивостока предоставляла земельный участок в аренду бизнесу всего на один год. Предприниматели убеждали власть, что долгосрочная аренда позволит им инвестировать деньги в строительство какого-либо объекта, необходимого в инфраструктуре, однако просьбы бизнеса остались без внимания.

Именно краткосрочная аренда привела к тому, что на этой территории возник рынок. Когда договор аренды заключается сроком на один год, никаких капитальных строений на земле бизнесмены возводить не будут. Поэтому рынок состоял из контейнеров, ларьков и павильонов. Тем не менее небольшая торговая зона пользовалась популярностью у жителей близлежащих домов. Однако на самом деле назвать это место цивилизованным рынком можно было с большой натяжкой.

"Еще в конце прошлого года мы пришли к тому, что пришла пора отказаться от рыночной деятельности. Автовокзал Владивостока давно нуждается в остановке общественного транспорта, которая включает в себя остановку автобусов и такси, парковку легкового транспорта. Когда человек уезжает на несколько дней в командировку, ему очень удобно оставить личный автотранспорт на территории автовокзала, а вернувшись, забрать его. Эта услуга встречается практически во всех автовокзалах. Даже на приграничных пунктах пропуска есть возможность оставить автомобиль на парковке. К нам часто обращаются граждане с вопросом: "Когда у нас появится данная услуга?".

Необходимость парковки обусловлена ещё и тем, что на ул. Русской нет стоянок автотранспорта, а люди, приезжающие на рынки, вынуждены парковаться на основной улице, тем самым создавая пробки и вероятность дорожно-транспортных происшествий. Строительство остановочного комплекса при автовокзале обусловлено ещё одним очень важным обстоятельством - это создание условий для предотвращения террористических актов, что возможно только при наличии единой инфраструктуры и системы контроля за безопасностью при обслуживании пассажиров. В комплексное обслуживание пассажиров и водительского состава автопредприятий входит предоставление услуг связи, Интернета, питания, продажи товаров первой необходимости. Строительство остановочного комплекса позволит решить все эти вопросы.

Новые планы бизнеса в отношении земельного участка практически совпали с инспекцией главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Мэр Владивостока, посетив рынок, заявил, что торговое предприятие в этом районе нужно ликвидировать. Руководители компании для скорейшего решения обратились в департамент земельных отношений, государственного надзора и контроля в области долевого строительства администрации Приморского края с просьбой предоставить в аренду данный земельный участок для строительства торгово-остановочного комплекса с автопарковкой. Однако из ответа департамента следует, что между администрацией Приморского края и администрацией Владивостока подписано соглашение и график передачи всех земельных участков, на которых расположены остановочные пункты общественного транспорта.

Поэтому новое заявление было передано в администрацию города Владивостока. "Предварительный проект уже разработан, - утверждают в компании. - Однако есть опасения, что земельный участок будет отдан другим арендаторам. Ведь за время нашей работы мы уже сталкивались с тем, что есть желающие построить на этом месте объекты, далекие от инфраструктуры пассажирского обслуживания".

Решение, принятое главой города Игорем Пушкаревым, о сносе торговой зоны, своевременно ещё и потому, что в течение 8 лет руководство ОАО "Приморавтотранс" безуспешно ставило вопросы создания единого комплекса по обслуживанию пассажиров в районе Владивостокского автовокзала. Положительное решение по закреплению земли под остановочный комплекс позволит изменить ситуацию к лучшему.

Теперь все будет зависеть от позиции администрации Владивостока. Предприниматели надеются на лучшее, ведь еще во время визита Игорь Пушкарев заметил, что готов поддержать бизнес при условии, что данная торговая зона будет в скором времени ликвидирована. Предприниматели к этому готовы, готова ли власть их поддержать?