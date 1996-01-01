Приморье готовится к V Международному конгрессу рыбаков

В этом году конгресс будет проходить 7-8 сентября. Как сообщили в оргкомитете форума, уже сформированы списки потенциальных участников, объявлен конкурс по выбору оператора конгресса.

В рамках форума планируется провести пленарное заседание, конференции, презентации, круглые столы. Среди предполагаемых направлений для обсуждения – возможности инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, меры по строительству рыбопромыслового флота России, логистика рыбопродукции в свете Доктрины продовольственной безопасности РФ, устойчивое функционирование мирового рынка рыбопродукции.

Отметим, Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье уже 5-й раз. В 2009 году в нем приняли участие более 600 делегатов из 19 стран. Среди них - США, Германия, Корея, Китай, США, КНДР, Чили, Украина, Япония, Австралия, Испания, Дания, Латвия, Великобритания и Таиланд.

Из российских участников мероприятие посетила рыбацкая общественность Москвы, Рязани, Магаданской, Мурманской, Кемеровской областей, Камчатского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев и Чукотки.

Традиционно в рамках конгресса пройдет VII Международная рыбохозяйственная выставка «Перспективы развития рыбной отрасли – 2010», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.