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Два года на бесплатную приватизацию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума приняла во втором чтении законопроект, допускающий бесплатную приватизацию квартир до 1 января 2007 г.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении проект закона "О введении в действие Жилищного кодекса РФ". Законопроект, входящий в пакет по формированию рынка доступного жилья, предусматривает введение в действие Жилищного кодекса РФ с 1 марта 2005 г. Одновременно законопроект допускает возможность бесплатной приватизации жилых помещений до 1 января 2007 г.

При этом предусматривается, что жилые помещения в государственном муниципальном жилищном фонде, предоставленные по договорам социального найма до 1 марта 2005 г., могут быть приватизированы на основаниях, установленных законом "О приватизации жилищного фонда в РФ", до 1 января 2007 г.

Малоимущие граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе до 1 января 2007 г. передать принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в государственную или муниципальную собственность. В свою очередь, соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в жилом помещении.

Согласно законопроекту, жилищный или жилищно-строительный кооператив, в котором все его члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этим кооперативом жилые помещения, подлежат до 1 января 2007 г. преобразованию в товарищества собственников жилья либо ликвидации. По истечении этого срока кооперативы подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

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