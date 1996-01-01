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Рынок приходит в норму
Без современных технологий выйти на необходимый для успешного развития уровень рентабельности в молочном животноводстве практически невозможно. Последнее время продовольственные выставки, проходящие в крае, регулярно посещали представители различных фирм-продавцов как отечественного оборудования, так и импортного. Но представительств их здесь так и не возникло. В то же время рынок как таковой стал формироваться буквально в последние пару лет, когда на Дальнем Востоке почти одновременно появились обе ведущие в России компании, торгующие европейским оборудованием.
Сегодня доля этих компаний в Приморье далеко неравнозначна. Абсолютным лидером продаж стала шведская компания "ДеЛаваль", официальным представителем которой является приморская фирма "ПримАгроСервис". Интерес покупателей к этому продавцу объясняется просто - компания "ДеЛаваль" пришла в Приморье не только продавать, но и обслуживать высокотехнологичное оборудование.
Ближайший конкурент - компания "ГЕА ВестфалияСердж", торгующая немецким оборудованием, - имеет представительство в Хабаровске. Но продажи этого игрока в Приморье значительно скромнее, в том числе и из-за отсутствия сервисного обслуживания. Попытки некоторых других игроков рынка сельхозоборудования включить в свои продажи наряду с относительно успешно продаваемым оборудованием для мясопереработки и оборудование для молочной отрасли фактически закончились ничем. Нет спроса.
В то же время хозяйствами края уже приобретено восемь полных комплексов оборудования стоимостью 3 млн руб. каждый, рассчитанный на 200 голов, и монтируется сейчас девятый в ООО "Крестьянское хозяйство "Бархатное". Помимо этого некоторые хозяйства пошли по пути постепенного перевооружения и пока сумели заменить только часть оборудования. Но наибольший спрос пришелся на мобильные доильные установки, которые используют, как правило, небольшие хозяйства. Таких установок продано в крае уже 50 единиц. Их покупателями становятся в основном крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные. Причем если К(Ф)Х могут надеяться на 30% возмещения затрат, согласно краевой программе, то ЛПХ приобретают их исключительно за собственные деньги.
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