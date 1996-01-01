Дом без привидений

На первый взгляд кажется, что большой разницы между покупкой квартиры и дома нет. Однако на самом деле, помогая клиенту в покупке дома, риелтор сталкивается с дополнительными хлопотами, поэтому вправе рассчитывать на большее вознаграждение.

О том, с какими трудностями сталкиваются риелторы и их клиенты при купле-продаже дома, в интервью "ЗР" рассказала президент Дальневосточного отделения Российской гильдии риелторов Татьяна ДМИТРИЕВА.

- Допустим, приходит в риелторскую фирму клиент и говорит: "Мне нужен дом с 15 сотками земли. Если участок меньше, то такого дома мне не надо". При этом стоит отметить, что сделке по отдельно стоящим домам сопутствуют сделки по земле, на которых эти дома находятся. Но есть такая тонкость: в большинстве случаев документы по частным землевладениям оформлены без соблюдения требований законодательства. Земельные участки, которые находятся под домами во Владивостоке, в основном не имеют свидетельств из Центра регистрации о праве на собственность. В лучшем случае имеются свидетельства БТИ ("Ростехинвентаризации") или постановления земельного комитета о праве бессрочного пользования имеющимися наделами.

Жители Владивостока, имеющие свой дом с участком земли (в основном по шесть соток), в определенный законом срок могли приватизировать придомовые участки. Многие жители частного сектора этим воспользовались, некоторые - оставили землю государству. Если участок оказывался больше установленной нормы, то при приватизации на оставшуюся часть с городом должен был заключаться договор аренды. Получается, что отдельное свидетельство о собственности выдается на земельный участок, и отдельное - на строение, и в конечном счете права аренды также оформляются отдельным договором.

Если такой объект продается, то, по сути, происходит три сделки. По ним должны быть оформлены: договор купли-продажи дома, договор купли-продажи приватизированного участка земли и документально осуществлена передача прав аренды другому лицу.

Как показывает практика, земельные сделки длятся очень долго, и комиссионные по их проведению в городе достаточно высокие не только потому, что просто так хочется риэлторам, а в связи с трудностями получения документов на землю в различных инстанциях.

Эта процедура достаточно сильно растянута и по времени, за счет того, что не всегда обозначены сроки передачи собственности и оформления. Клиент, соответственно, не хочет платить за это высокую цену посреднику и говорит: "Я это сделаю сам". По истечении же определенного времени, когда сделки по строению и приватизированному участку земли уже произошли, клиент снова приходит в агентство по недвижимости и говорит: "Вы мне обещали дом с 15 сотками земли, а продали с шестью. Оформляйте все остальное!"

Так клиент дополнительно начинает выжимать из фирмы определенную услугу по оформлению арендных прав или прав на собственность земельного участка, не компенсируя деньгами дополнительные хлопоты риэлторской фирмы.

Важно, чтобы риэлторы в такой сделке строго соблюдали букву закона. А в законе говорится, что если продается отдельно стоящее здание, то при проведении этой сделки одновременно должна решаться судьба и земельного участка. Если же покупатель дома это берет на себя, чтобы сэкономить деньги, то он обязательно должен написать официальный отказ. Такой отказ - это тот документ, который может защитить в суде риэлторов от претензий недобросовестных клиентов.

Но и покупатель в этой ситуации рискует не меньше, чем риэлтор. Бывают сделки по частным домовладениям, когда продавцы и риэлторы вводят в заблуждение покупателей то ли по незнанию, то ли из желания любой ценой сбагрить объект и как можно быстрее получить деньги.

Бывает, что новый собственник, не вникнув во все детали сделки, на годы остается в неведении о настоящей ситуации по приобретенному им объекту. От него скрывается, что этот дом предназначен под снос, что по земельному участку должны проложить трубопровод или под ним закопан кабель и его использование ограничено определенными условиями. Когда же собственник решается упорядочить документы и начинает обращаться в соответствующие органы, то правда выплывает, но за давностью события предъявить свои претензии риэлторской фирме или бывшему владельцу не удается.

При покупке дома в пригороде или в самом городе, безусловно, есть ряд вопросов, которые лучше решать самому, а не доверять это риэлтору. Это особенно касается отношений с муниципалитетом и организациями, которые обслуживают приобретаемое домовладение. Например, желательно сразу, по горячим следам, вписаться в домовую книгу, которая ведется муниципалитетом, переписать все необходимые договоры: по электроснабжению, воде, теплу, канализации, охране и пр.

Конечно, и эти хлопоты можно доверить специалисту риэлторской фирмы, но если в будущем покупателю все равно придется самому иметь дело со всеми этими службами и организациями, то лучше уж сразу узнать, где они находятся, и вникнуть в суть договорных отношений с ними.

Доля индивидуального жилья в сделках по жилью в целом во Владивостоке находится в пределах 5%. Это немного, но этот сегмент рынка может существенно расшириться, если удастся решить вопрос о массовом строительстве индивидуального жилья в административных границах города. И от того, насколько цивилизованным он сложится, зависит моральное состояние людей, которые будут выходить на этот рынок и решать с его помощью свои жилищные вопросы.