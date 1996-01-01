Капля в молочном море

Основная тенденция молочного животноводства сводится, по мнению экспертов, к тому, что власть на рынке постепенно переходит от переработчиков к производителям молока. Эта тенденция подтверждается официальными данными: прошлый год отрасль в целом по стране закончила с плюсом 0,3%, чего, кстати, не было уже давно. В Приморье фактического роста производства молока нет. Общий показатель надоев в 2009 г. составил 97,2% от прошлогодней цифры.

Тем не менее, молочное животноводство показало явную тенденцию роста и, по мнению специалистов, произошло это благодаря тем мерам поддержки отрасли, которые предложены краевой программой развития сельского хозяйства. Но, несмотря на такие результаты, к уровню обеспеченности молоком, предусмотренным доктриной продовольственной безопасности, мы будем идти еще очень долго. Да и рост этот существенного влияния на молочный рынок в Приморье не оказал. Для того чтобы в отрасли края происходили ощутимые перемены, нужны более действенные меры, считают в Союзе животноводов Приморского края.

"На сегодняшний день поддержка молочного животноводства в крае составляет 16% от объема реализации, - говорит председатель Союза животноводов, директор ЗАО "Милоградовское" Сергей РЕДЬКИН, - но этого явно недостаточно. Для того, чтобы отрасль получила реальные возможности для развития, необходима поддержка в размере 50% от затрат на строительство новых комплексов. Эта цифра уже давно выверена мировой практикой: в странах с развитым молочным животноводством она составляет от 45 до 70%. Банковские кредиты не смогут решить эту задачу даже при условии субсидирования части процентной ставки. Сегодня молоко у фермеров покупают по 15 руб. за литр. Но даже если предположить, что в скором времени эта цена вырастет до 20 руб., то среднему хозяйству, имеющему 200 голов дойного стада, даже при самой высокой продуктивности коров можно получить не более 1800 тыс. литров молока в год, т.е. в денежном выражении это 36 млн руб. А на строительство нового комплекса с современным оборудованием необходимо, как минимум, 200 млн руб. Может ли хозяйство позволить себе банковский кредит?".

Идея введения иной системы финансирования из бюджета молочного животноводства возникла из специфики экономики в этой отрасли, где окупаемость затрат требует исключительно длинных денег. В отличие от птицеводства или свиноводства, где прибыль можно получить уже в первый год, крупный рогатый скот только выращивать нужно более двух лет. Получить эти самые расчетные 36 млн за год хозяйство сможет при самом благоприятном развитии ситуации только на третий год после начала работы в новых условиях. К тому же содержание этих животных для получения высоких удоев требует немалых затрат.

Эти затраты связаны непосредственно с еще одной серьезной проблемой в отрасли - проблемой состояния тех земель сельхозназначения, которые относятся к категории пастбищ и сенокосов. Не секрет, что решения проблем в отношении этих земель, в отличие от пашни, до сих пор строятся по остаточному принципу, а специалисты не могут даже указать индекса использования этих земель. Целенаправленно кормопроизводством в крае занимается не более 5-8 хозяйств, имеющих молочные фермы, а значит, задействованными оказываются все те же пахотные земли. Но цифры говорят о том, что общие показатели площади посевов кормовых культур снижаются ежегодно. В то же время экономическая эффективность в производстве молока напрямую зависит от состояния этой отрасли растениеводства, как собственно и состояния пастбищ и сенокосов.

Необходимость ускоренного развития животноводства связана с еще одной проблемой - состоянием сел края. "Животноводство, в отличие от растениеводства, несет большую социальную нагрузку, - говорит Сергей Редькин. - Если пашню обрабатывают 10 человек, то в хозяйствах, где имеются животноводческие комплексы, работают в 10 раз больше людей. Прежде всего, животноводство обеспечивает селян рабочими местами. Любое сокращение в этой отрасли ведет к деградации самого села. Можно, конечно, отмахнуться от этой проблемы, но коров в крае сегодня осталось всего 8 тыс. В советские времена их было 132 тыс. Сколько понадобится лет, продвигаясь такими темпами, чтобы достичь уровня независимости от ввоза сухого молока в качестве сырья для переработчиков?"

В прошлом году хозяйства края всех категорий надоили 105,1 тыс. тонн молока, т.е. 143 кг на человека в год. В то же время Институт питания АМН обосновывает годовую норму потребления на душу населения 404 кг. В Приморье в среднем на одного жителя в день приходится всего лишь 2/3 стакана, или, точнее, 145 граммов сырого молока. Если учесть, что существенная часть этого молока потребляется в самих селах, то на рынки Владивостока реально его поступает еще меньше. Именно поэтому найти в магазинах сметану или кефир, произведенный из местного сырого молока почти невозможно. Криминального тут, конечно, нет ничего. Как известно, недавно принятый техрегламент на молочную продукцию позволяет производить кисломолочные продукты и сметану из сухого молока, чем и вынуждены пользоваться приморские молокозаводы. Только единичные хозяйства в крае, имеющие дойное стадо и перерабатывающие линии, производят всю продукцию из сырого молока, в том числе и кисломолочные продукты.

Даже мелкие переработчики, расположенные в самих селах, но не имеющие собственного стада, используют в качестве сырья сухое молоко. Сырого молока, надоенного в близлежащих деревнях частниками, как правило, не хватает даже им. Сметану, кефир, масло сливочное, полученное из свежего сырого молока, производят в крае хозяйства "Милоградовское 1" (недавно вышло на рынок Владивостока), "Новолитовское" (рынки городов Фокино и Находка), "Бархатное" (Партизанск) и Кировское предприятие. Но их доля на молочном рынке края - капля в море.