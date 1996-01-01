www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В Суйфэньхэ открылась беспошлинная зона

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Комплексной беспошлинной зоне в Суйфэньхэ на китайско-российской границе зарегистрированы первые 9 отечественных и совместных предприятий. 6 мая утром их представители заключили соглашения с Комплексной беспошлинной зоне в Суйфэньхэ о осуществлении здесь инвестиционной деятельности.

Как сообщает VL.ru со ссылкой на национальную газету "Жэньминь Жибао", договорная сумма составляет около 706,5 млн юаней. По информации, некоторые из этих предприятий созданы на капитале России, Японии и Республики Корея. Проекты, которые готовы реализовать девять предприятий, охватывают логистику, деревообработку, производство мебели, деревянных домиков, кожаных изделий и полов, которые идут на экспорт.

Секретарь Комитета КПК Суйфэньхэ Э ЧЖУНЦИ в интервью агентству "Синьхуа" сообщил, что строительство инфраструктурных объектов в зоне, как ожидается, завершится к концу мая текущего года.

В апреле 2009 г. китайское правительство официально утвердило создание на территории Суйфэньхэ единственной в северо-восточных районах страны внутриконтинентальной комплексной беспошлинной зоны, планируемая общая площадь которой достигнет 18 тыс. кв.м. В Китае комплексная беспошлинная зона является особой экономической зоной, которая отличается самой высокой степенью открытости, выполняет разнообразные функции и пользуется целым рядом льгот. Комплексная беспошлинная зона в Суйфэньхэ является 6-й подобной зоной в стране и единственной в приграничных районах Китая и России.

Э Чжунци сказал, что кроме предприятий Китая и России, намеревающихся наладить сотрудничество, беспошлинная зона в Суйфэньхэ также привлекает к себе инвесторов Японии и Украины. "Создание беспошлинной зоны не только заметно повысит уровень открытости приграничных районов страны, но и предоставит сопредельным странам новые коммерческие шансы для активизации международной торговли и будет содействовать развитию экономики в регионе", - считает глава горкома КПК Суйфэньхэ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru