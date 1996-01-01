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В Суйфэньхэ открылась беспошлинная зона
В Комплексной беспошлинной зоне в Суйфэньхэ на китайско-российской границе зарегистрированы первые 9 отечественных и совместных предприятий. 6 мая утром их представители заключили соглашения с Комплексной беспошлинной зоне в Суйфэньхэ о осуществлении здесь инвестиционной деятельности.
Как сообщает VL.ru со ссылкой на национальную газету "Жэньминь Жибао", договорная сумма составляет около 706,5 млн юаней. По информации, некоторые из этих предприятий созданы на капитале России, Японии и Республики Корея. Проекты, которые готовы реализовать девять предприятий, охватывают логистику, деревообработку, производство мебели, деревянных домиков, кожаных изделий и полов, которые идут на экспорт.
Секретарь Комитета КПК Суйфэньхэ Э ЧЖУНЦИ в интервью агентству "Синьхуа" сообщил, что строительство инфраструктурных объектов в зоне, как ожидается, завершится к концу мая текущего года.
В апреле 2009 г. китайское правительство официально утвердило создание на территории Суйфэньхэ единственной в северо-восточных районах страны внутриконтинентальной комплексной беспошлинной зоны, планируемая общая площадь которой достигнет 18 тыс. кв.м. В Китае комплексная беспошлинная зона является особой экономической зоной, которая отличается самой высокой степенью открытости, выполняет разнообразные функции и пользуется целым рядом льгот. Комплексная беспошлинная зона в Суйфэньхэ является 6-й подобной зоной в стране и единственной в приграничных районах Китая и России.
Э Чжунци сказал, что кроме предприятий Китая и России, намеревающихся наладить сотрудничество, беспошлинная зона в Суйфэньхэ также привлекает к себе инвесторов Японии и Украины. "Создание беспошлинной зоны не только заметно повысит уровень открытости приграничных районов страны, но и предоставит сопредельным странам новые коммерческие шансы для активизации международной торговли и будет содействовать развитию экономики в регионе", - считает глава горкома КПК Суйфэньхэ.
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