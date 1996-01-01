"Иные лекарства опасней болезней"

Торговать наркотиками выгодно и опасно. А лекарствами - не так опасно, но почти так же выгодно! Не верите?

Оборот фальшивых лекарств, по мнению экспертов, достигает $ 300 млн в год. Считается, что первое упоминание о поддельном лекарственном препарате в России относится к 1997 году, когда был выявлен фальсифицированный кровезаменитель полиглюкин производства красноярского завода "Красфарма". Это был единственный случай в том году, и на него, можно сказать, не обратили особого внимания.

Даже принятый в июне 1998 года Закон РФ "О лекарственных средствах" не содержал такого понятия, как "фальсифицированное лекарственное средство". Нет понятия - нет и наказания. А безнаказанность толкает на преступление. Через год число выявленных подделок увеличилось до 30, через два года - до 60, а через три - их количество уже составляло более 100. Согласно данным Министерства здравоохранения число случаев фальсификации лекарственных средств возросло по сравнению с 1998 г. в 10 раз. По самым приблизительным оценкам, сегодня лекарственные подделки составляют более 3% от ежегодного оборота лекарств на фармацевтическом рынке России. Некоторые источники называют долю фальсифицированной продукции в 20% от общего объема.

И только 22 августа 2004 года был принят ФЗ № 122 "О лекарственных средствах", где впервые появилось само понятие фальсифицированного лекарственного средства. Вдумайтесь, еще недавно продавца, а зачастую и производителя, НЕ МОГЛИ подвергнуть наказанию. Но уже в скором времени будут внесены соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы, и, думается, будут первые обвиняемые и осужденные.

Что и сколько

Приблизительно половину всех контрафактных лекарственных препаратов составляют антибиотики, гормональные препараты. В списке подделок и очень дорогие лекарства, и копеечный нистатин. Например, на Сахалине изъяли партию "субстанции фурацилина".

По словам Ольги ТАРАСЕНКО, директора Государственного учреждения здравоохранения "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" министерства здравоохранения Хабаровского края, на территории Дальнего Востока чаще всего изымаются подделки под импортные препараты. Если судить по Хабаровску, то порядка 97% изъятого - это "импортные" медикаменты.

В ходе проверок на территории Хабаровского края в 2001 году изъяли из продажи 16 серий (партия медикаментов, выпущенная за один производственный цикл) медикаментов 11 наименований. В 2002 году изъяли из продажи уже 41 серию и 25 наименований лекарственных средств. В 2003 году изъяли из продажи 74 серии и уже 34 наименования. В 2004 году за 6 месяцев изъяли из продажи 24 серии 11-ти наименований.

В сентябре этого года было изъято из обращения 19 серий медикаментов. Среди них не было ни одной серии фальшивок. Все было изъято как бракованные лекарственные средства. То есть раскрошенные и ломаные таблетки, поврежденная упаковка, выпавший осадок. Одним словом, производственный брак. А в октябре по Хабаровскому краю прошло 48 проверок, и изъято из обращения 9 серий 9-ти наименований. Причем фальшивым оказался только один медикамент: противоязвенный препарат "ОМЕЗ".

На территории ДВФО изымались из обращения "Постинор" и "Румалон", левомицетин и цефазолин, "Тавегил" и "Но-Шпа", "Клафоран" и фестал, "Смекта", ундевит и "Вольтарен", ампициллин, "трихопол" и "Трентал", "Супрастин" и "Мезим". Короче говоря, все, что пользуется спросом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается проблемой фальсифицированных лекарственных препаратов с 1982 года. Но до сих пор не завершена работа даже по созданию банка данных: и страны, и фармацевтические компании не очень охотно сообщают о случаях, боясь, что потребители, не умея отличить легальный товар от контрафактного, просто перестанут покупать все медикаменты.

Кто подделывает

В Россию еще недавно большинство фальсифицированных препаратов поступало из Китая, Индии бывших республик СССР, Болгарии, Польши, Венгрии. Причем поступали практически беспрепятственно: все необходимые сопроводительные документы, в том числе сертификаты соответствия, изготовители фальшивок научились подделывать лучше самих лекарств. Но россияне недолго оставались в стороне, и теперь почти две трети поддельных таблеток на нашем рынке - отечественного производства. В то же время сложно сказать, где изготовлены фальшивые медикаменты, изъятые на территории ДВФО. Но, по словам Ольги Тарасенко, они не могут привести примера производства контрафакта в Хабаровске и крае. В Хабаровске пока официально не зафиксировано и ухудшений здоровья от употребления контрафактных препаратов.

Однако это может говорить и о том, что чаще всего поддельные медикаменты не приносят пользы, но и не приносят вреда. Так называемый "эффект плацебо". Хотя не всегда. Несколько лет назад в Волгограде более тысячи пациентов были госпитализированы с серьезными осложнениями. Они применяли инсулин, изготовленный по датской лицензии фармацевтическими заводами БРЫНЦАЛОВА. Правда, к тому времени срок лицензии истек, и инсулин был уже контрафактным. Историю эту замяли.

Что делать

Бороться с контрафактом очень сложно. Даже откровенную фальшивку иной раз проблематично изъять из торговли. Известной французской фирме "Авентис", чтобы убрать из российских аптек поддельные упаковки препарата "Клафоран", потребовалось восемь месяцев. Хорватской компании "Плива" для изъятия антибиотика "Суммамед" - более года.

По словам Ольги Тарасенко, определить фальсифицированный продукт можно только с помощью экспертизы. Поэтому подозрительные вам лекарства надо направлять в профессиональные центры сертификации, испытательные лаборатории. В Хабаровске такой центр расположен по улице Советской, 34. Здесь примут всех сомневающихся и оперативно дадут квалифицированное заключение.