Япония просит больше зерна

Японская торговая корпорация Marubeni подписала соглашение с российскими экспортерами об увеличении поставок пшеницы.

По сведениям "ЗР", договор об увеличении поставок подписан с компанией "Амурзерно" (Хабаровск) и владивостокским портовым оператором ЗАО "ТФМ Фетэксим" ("дочка" транспортно-экспедиторской группы "ТФМ"). Marubeni намерена закупить до 31 марта 2011 г. до 150 тыс. тонн российского зерна (продовольственной пшеницы) по сравнению с 50 тыс. тонн, закупленными в прошлом году.