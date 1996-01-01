Уберите базар

Кризис открыл двери для хаотичной торговли - по всему краю возродились стихийные рынки, а предприниматели, почувствовав послабления, забыли о требованиях федерального закона.

Несколько недель назад инспекцию по торговым зонам и рынкам совершили губернатор края Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. По итогам проверки губернатор распорядился навести порядок на рынках и в торговых зонах краевого центра, а Департамент лицензирования вынес предупреждение 12 рынкам, которые могут исключить из реестра за нарушения.

Причины исключения у каждого рынка свои, но все их объединяет одна общая тенденция. Она заключается в том, что предприниматели не выполняют требования 271 ФЗ "О розничных рынках". Хотя сами бизнесмены уверяют, что они готовы уже сегодня начать работы по строительству капитальных сооружений.

"Мы уже убрали часть контейнеров, портящих внешний вид, - рассказывает представитель торговой зоны ООО "Вега" Вадим ЖИТКОВ. - Следующий шаг - строительство капитальных строений и перевод в них бизнеса наших арендаторов. Планируем строить не только за счет собственных денег, но и за счет средств инвесторов. Сегодня уже есть предварительный эскиз проекта. Многое будет зависеть от того, насколько быстро мы получим разрешение на строительство. Нам бы очень хотелось, чтобы наш рынок до начала стройки продолжал работать. Практика показывает, что разрешение на строительство можно получать более года. Если на это время заморозить деятельность, то на месте рынка будет большой пустырь. Это не украсит город и тем более скажется на финансовом благополучии предприятия. Надеемся, что власть разрешит нам работать до начала строительства".

Попали в список и несколько торговых зон в районе БАМа. Представители одного из рынков считают, что они успеют построиться до 2013 г. Правда, что будет на месте их рынка, пока не афишируют. Заметим, что, по оценке экспертов, рынки и торговые зоны в спальных районах города постигла одна общая беда. В одном жилом массиве могут работать несколько рынков, но их прибыль настолько мала, что о строительстве современного торгового предприятия не стоит и мечтать. А объединиться и совместными усилиями построить цивилизованную торговую зону владельцы небольших рынков пока не готовы.

Среди 12 рынков, которым вынесли предупреждение, есть и те, кто готов отказаться от рыночной торговли. "Мы понимаем, что рынок из контейнеров на территории международного автовокзала не красит город. Уже начали убирать контейнера, - рассказывает представитель ООО "Арго" Владимир МАКАРОВ. - Но хотелось бы не просто ликвидировать бизнес, а трансформировать его в другой вид деятельности. Например, построить на этом участке современный остановочный комплекс с соответствующей инфраструктурой. У нас для этого есть финансовые возможности и готов проект. Теперь дело за администрациями, насколько они будут готовы пойти навстречу предпринимателям".

Как скоро будет наведен порядок в стихийной торговле, сказать пока тяжело. Но этот вопрос лично на контроле у губернатора, а предстоящий саммит обязывает привести город в надлежащий вид раньше предписанного федеральным законом "О рынках" 2013 г.