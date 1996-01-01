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30 соток для дома своего

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Желание иметь свой дом для приморцев сегодня становится все ярче и перспективнее, чем какое-либо иное решение жилищного вопроса. И, естественно, одним из главных действий при определении своего желания становится выбор территории, которая для индивидуального застройщика привлекательнее всего.

Главный итог опроса, в котором приняли участие 1 134 человека, состоит, пожалуй, в том, что количество желающих получить землю под строительство своего дома - 84,1% - значительно больше тех, кому это не надо - 15,6%.

Победителями голосования стали Надеждинский район и г. Артем, вместе набравшие 28,8%, но по отдельности они уступают по популярности Хасанскому району (18%). Хотя есть серьезные сомнения, что по всем этим трем муниципальным образованиям власти допустят бесплатное выделение земли под ИЖС.

Довольно высок рейтинг побережья от Шкотово до Восточного порта - 12,4%. Побережье от п. Преображения до Самарги, казалось бы, самое оторванное от "цивилизации" и относительно "безработное", тоже имеет заметное число поклонников - 8,5%. Если здесь в ближайшие годы, как и намечено Стратегией развития Приморского края, появится еще несколько очень привлекательных факторов, то этот район без проблем сможет повысить долю в подобном рейтинге. Неожиданно выше других оказалась популярность внутренних районов Сихотэ-Алиня - 4,5%. Ханкайский, Хорольский и Черниговский районы заняли предпоследнее место - 3,2%, хотя для желающих заниматься сельским хозяйством, пожалуй, здесь наилучший в крае климат. Удивительно, что последнее место - 1,8% заработал, казалось бы, ранее хорошо развитый и перспективный индустриально-аграрный район от Спасска до Лучегорска. Наверное, эти результаты несколько не совпадают с теми желаниями, куда хотели бы "поселять народ" разного рода эксперты, политики, ответственные за государственные дела чиновники и т.д. А поэтому как-то с трудом верится, что "декларация" о 30 бесплатных сотках станет реальным "юрьевым днем" для приморского индивидуально-жилищного строительства.

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