Земля в розницу

За первый квартал 2010 г. на рынке земельных участков Приморья было выставлено более сотни предложений. Основная часть приходится на Надеждинский р-н. По мере удаления от краевого центра количество предложений значительно снижается.

Практически для всех районов края одинакова тенденция в преобладании предложений по продаже участков под индивидуальное жилищное строительство (далее ИЖС). Гораздо меньше предлагается земель, подходящих для постройки баз отдыха или иных коммерческих объектов.

Размер участков колеблется от 600 до 8 000 м2, а стоимость - от 42 до 3 929 руб./м2. "Портрет" среднего участка выглядит так: земельный участок площадью 1500 м2 за примерно 500 руб./м2 или за 750 тыс. руб. весь участок. Такие участки предлагаются, как правило, в разработанном ухоженном состоянии и оформленные в собственность. Впрочем, последний критерий более характерен для участков, приближенных к городам, и его значимость по мере удаленности от городов так же убывает.

В случае, когда земля пригодна для использования в коммерческих целях, такие факторы, как выгодное расположение относительно морского побережья, пресных водоемов, подъездных путей и прочих факторов, влияющих на эффективность потенциального коммерческого использования, поднимают стоимость объектов к максимально возможному уровню даже при условии, что земля оформлена в аренду, а не в собственность. Так, на рынке присутствуют предложения участков, оформленных в собственность, которые не только не дороже, но даже и дешевле сопоставимых участков в аренде.

Вне зависимости от совокупности факторов, стоимость земельного участка в основном формируется на основании его местоположения, в частности его удаленности от более динамичных в экономическом развитии городов, главным образом, г. Владивостока. Так, в максимально приближенном к Владивостоку Артеме цены на участок площадью до 1 га составляют от 333 до 1 250 руб./м2 и держатся в среднем на уровне 521 руб./м2.

В Надеждинском районе цены на участок до 1 га составляют от 120 до 1667 руб./м2 и в основном находятся на уровне 467 руб./м2. Участки от 1 до 8 гектаров, в зависимости от назначения и наличия сервитутов могут стоить от 7 до 413 руб./м2, в среднем же их цена составляет 120 руб./м2.

Следующим районом по стоимости земли является Хасанский. Здесь участки до 1га предлагаются от 100 до 732 руб./м2, основная масса предложений идет по стоимости порядка 439 руб./м2.

По мере удаления от Уссурийска цена на землю входит в рамки 291-500 руб./м2 за участки от 10 до 27 соток и устанавливается на уровне 386 руб./м2. Для участков площадью от 1 га стоимость составляет от 21 до 599 руб./м2, основная часть предложений идет по 550 руб./м2. Для самого Уссурийска характерны предложения земельных участков от 700 до 1500 м2 стоимостью от 100 до 3 929 руб./м2. Преобладающее количество предложений находится на уровне 1 463 руб./м2.

Согласно данным рынка, Уссурийский район стоит на третьем месте по стоимости земельных участков площадью до 1 га. Среди городов наиболее дорогие участки продаются в Уссурийске, затем по стоимости идет Находка и Арсеньев.

В целом по краю участки площадью от 1 до 670 га предлагаются от 1 до 4 472 руб./м2 (последняя цена предлагается за участок вдоль трассы в Угловое). Основная часть таких крупных земельных участков выставлена по цене примерно 120 руб./м2. Стоимость участка зависит от назначения. Так, участки, пригодные под сельскохозяйственную деятельность, характеризуются самыми низкими удельными ценами, вплоть до 1 руб./м2. Столь низкая средняя стоимость квадратного метра объясняется в первую очередь специфическим статусом, который позволяет их использовать исключительно по целевому назначению.

Высокая цена на участок более 1 га характерна для земли, пригодной под коммерческие объекты, расположенной в крупных населенных пунктах или в непосредственной близости от главных дорог. Стоимость больших участков, расположенных удаленно от крупных населенных пунктов, составляет от 1 до 879 руб./м2, и соответствует уровню в 82 руб./м2.

Назначение, в принципе, как и местоположение, сильнейшим образом оказывает влияние на стоимость земельных ресурсов. Если принять удельную стоимость участка под ИЖС в населенном пункте или районе за 100%, то стоимость земель сельскохозяйственного назначения в этом же населенном пункте или районе составит не более 5%, а коммерчески привлекательный земельный объект с тем же местоположением будет стоить в среднем 250%.

Исключение составляет Хасанский район, где земля под ИЖС самая дорогая, поскольку домовладения здесь сплошь и рядом преобразуют под базы отдыха, то есть для коммерческого использования.