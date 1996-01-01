Грядет "игристый" бум

"Резкого скачка цен на алкогольную продукцию в преддверии новогодних праздников не предвидится", - утверждают операторы алкогольного рынка в Приморье. По словам руководителей фирм, ситуация в этом году резко отличается от прошлогодней.

Напомним, что в конце 2003 - начале 2004 гг. цена на алкогольную продукцию поднялась в среднем на 20 руб. Для потребителей это оказалось весьма неприятным сюрпризом: такой резкий скачок цен был одним из самых ощутимых за последние годы. Виной этому стало поднятие акцизных платежей. Пока производители определялись с ценовой политикой, отгрузка продукции в регионы была приостановлена, поэтому многие компании в тот момент испытывали недостаток продукции на своих складах.

"Опыт прошлого года показал, что резко поднимать цены для компаний невыгодно. Хотя в конце этого года очередного повышения избежать не удалось, - рассказывает генеральный директор компании "Гепард" Николай КОРМАН. - Цена на продукцию начала расти с ноября. Практически все компании поднимают отпускную цену со своих складов на несколько рублей. Но этот процесс идет плавно, и потребительский рынок его практически не почувствует.

"Поднимать цену нужно именно в ноябре, - считает генеральный директор компании "Стимул-Трейд" Андрей ГРИБОВ. - Ведь основной вал продаж приходится на декабрь. Новогодние праздники без алкоголя не обходятся. И поднятие цены на 1-2 руб. покупательскую активность никак не затормозит. Потребитель просто не обратит на это внимание. А вот если поднимать цены в конце декабря или в начале января, когда население уже запаслось алкоголем, экономически не выгодно - продажи практически стоят на месте".

И все же незначительное ноябрьское повышение цен не последнее. "В январе вновь возрастают акцизные платежи. Сейчас они составляют в среднем 27 руб. за бутылку водки, а вырастут до 32 руб. Естественно, свои затраты (а это в среднем 4 руб. на бутылку водки) владельцы складов включат в отпускную цену", - утверждает председатель Ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Приморского края Геннадий РЕЗНИКОВ.

Между тем население края пить меньше не стало. И по традиции, лидирует "беленькая". "Наш прайс-лист насчитывает более 1000 наименований алкогольной продукции. Но основной упор, как всегда, на водочную продукцию, - говорит Николай Корман. - В настоящее время на российском рынке работают три главных производителя. Точнее, это даже не производители, а водочные "группировки". Первая - Москва и Московская область во главе с "Кристаллом", вторая - Санкт-Петербург, где набирает обороты такой мощный производитель, как концерн "Ладога", и третья - это Северный Кавказ в лице компании "Исток". Приморские оптовики работают со всеми тремя, и тут трудно отдать какой-либо группе предпочтение. Их бренды различны как по ценам, так и по классам продукции. Но по своей компании могу отметить те водочные бренды, которые в этом году пользовались наибольшим успехом в розничной продаже: "Русский Размер", "Плазма", "Вальс Бостон", "Матрица", "Кузьмичи". Потихоньку восстанавливает утраченные позиции такой ранее популярный бренд, как "Гжелка". Неплохой устойчивый спрос у водки "Беленькая". За прошедший год хороших результатов добилась новая торговая марка "Главспирттрест".

А вот с местными ЛВЗ большинство акцизных складов работают не очень активно. "В настоящее время с "Арго-1" контакта не получается. Компания не идет навстречу и никаких скидок нам не предоставляет. Они предпочитают работать с розничной сетью напрямую", - утверждает генеральный директор фирмы "Дилан" Асад СУМАИ. Другой подход практикует "Уссурийский бальзам". "Здесь разработана система скидок, которая позволяет нам успешно работать с этой продукцией", - делится своим мнением представитель "Стимул-Трейд".

В общем, пока ситуация на водочном направлении стабильная, чего не скажешь о линейке шампанского и вина.

"В 2004 г., в отличие от последних двух лет, объемы продаж в этом сегменте напрямую зависели от времени года. Наибольший пик пришелся на летние месяцы, и как только теплый сезон закончился, объем продаж резко снизился ", - говорит директор компании "Гепард". В то же время владельцы складов предсказывают, что основной "игристый" бум еще впереди. "Практика показывает, что основные продажи пойдут в конце декабря. Хотя уже сейчас есть активизация розничной сети на этом направлении - магазины начинают закупать его достаточно большими партиями. Определена и средняя отпускная цена: от 82 до 85 руб. за бутылку "игристого" от российских производителей. Это своего рода "картельное соглашение" между компаниями, и нарушать его фирмы-оптовики не будут", - говорят члены ассоциации.

В то же время операторы рынка предполагают, что розничная цена может быть на несколько десятков рублей выше. Но завышенный ценник - инициатива владельцев павильонов и магазинов, и влиять на нее оптовики не могут. Хотя к розничной сети у оптовиков претензий предостаточно. "Весь год розничная сеть приносила нам довольно много неприятностей. Многие магазины в открытую торговали нелегальным алкоголем. Никакие проверки контролирующих организаций их не пугали. Видимо, чувствовали мощную поддержку в виде различных "крыш", - рассказывает Геннадий Резников. - Еще одна проблема, связанная с розницей, - это невозвращение магазинами дебиторской задолженности. Склады дают им продукцию под реализацию, а они рассчитываться за нее не спешат. Такая тенденция приводит к выпадению довольно больших сумм из оборота оптовых компаний. Чтобы заставить нерадивые магазины рассчитаться по своим долгам, мы объявили им бойкот. После того как все склады, договорившись между собой, отказались давать им свою продукцию на реализацию, магазины деньги быстро нашли и по своим долгам рассчитались".