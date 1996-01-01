Лес уходит в Китай

27 апреля в Хабаровске прошла встреча дальневосточных экспортеров лесоматериалов и японских импортеров древесины. Партнеры пришли к единому мнению, что необходимо усовершенствовать процедуру сертификации.

Ассоциация "Дальэкспортлес" предложила внутренние сертификаты ассоциации считать за международные, японская сторона отреагировала на это предложения положительно, отметив, что "перед японской экономикой забрезжил луч рассвета". А это значит, спрос на пиломатериалы вырастет.

По словам председателя JLIA ТОСИХИТО ТАМБА, "Япония всегда была заинтересована в сотрудничестве с Россией, но последние три года ситуация в наших партнерских отношениях ухудшилась, объем поставок леса резко сократился, нам стало выгоднее работать с американским и канадским рынками".

Как рассказал участникам встречи глава Ассоциации производителей фанеры Японии АЦУХИРО ИНОУЭ, главный потребитель лесоматериалов - рынок домостроения, в производстве обслуживающих его отраслей выросла доля отечественного сырья. "Доля японского сырья, используемого в производстве, выросла до 60%, объем импортированного упал с 69% в 2007 году до 35% в 2009 году", - резюмировал господин Иноуэ.

При этом, как подчеркнули представители японской стороны, важнейшим критерием поставок, помимо их стабильности, является сертификация сырья по международным стандартам. "Легальность продукции, поставляемой из России, практически не подтверждается", - заявил исполнительный директор JLIA Ясухиро Охаси.

На это председатель "Дальэкспортлеса" Александр СИДОРЕНКО попытался возразить, отметив тот факт, что этот вопрос у ассоциации на первом месте, и есть результаты. По его словам, до 2006 г. сертифицированную продукцию поставляла только одна компания, сейчас их уже 11 из 16 входящих в ассоциацию, и это не предел.

"Вообще на Дальнем Востоке доля сертифицированного лесоматериала составляет порядка 42% в экспорте, а членами ассоциации в 2009 году поставлено в Японию порядка 70% от объема экспорта сертифицированным, к концу года этот показатель доведем до 95,9%, остальная продукция заготавливается в соответствии с российскими стандартами"- отметил Сидоренко.

Председатель ассоциации выступил с предложением ввести систему самосертификации на российскую продукцию. Это поможет небольшим компаниям сэкономить деньги и при этом позволит выйти на цивилизованный рынок. Данная система разработана при содействии JLIA и уже внедрена в "Дальэкспортлесе", поэтому заслуживает доверия, согласилась японская сторона. Но наверняка откроет свой рынок лесу только с международными сертификатами, показывает опыт.

Заместитель главы министерства природных ресурсов Хабаровского края, председатель комитета леспрома Владимир ПАНКОВ прокомментировал "ЗР" сложившуюся ситуацию с сертификацией продукции:

"Местные поставщики не торопятся получать сертификаты на свою продукцию, поскольку этого не требует самый крупный импортер - Китай. В Японию сейчас поставляется всего 5% от объема экспорта леса, а в Китай по итогам первого квартала - 87%. Эта страна никаких сертификатов не просит, и пусть цены там ниже японских, но с учетом меньших транспортных затрат поставки в КНР более выгодны. А получать лицензии - это большие финансовые затраты. Но мы не можем сегодня работать только на китайский рынок, там тоже есть свои условия. Нужно поддерживать и укреплять цивилизованную сертифицированную торговлю лесом с Японией, Европой. Кстати, мы поставляем в Европу 10% продукции, и там тоже строгие требования к сертификации. Я считаю, что "Дальэкспортлес" заслужил право на признание японцами своих внутренних сертификатов, поскольку поставляет хорошую, легальную продукцию", - подытожил Панков. А другие?