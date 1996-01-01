Вегетарианские праздники

В 2005 г. мясные квоты не увеличатся, а страновой принцип не будет отменен. К такому решению пришел консультационный совет при Министерстве экономического развития и торговли, где обсуждались вопросы распределения мясных квот на 2005 г.

При этом увеличение квоты было очень необходимо крупным российским переработчикам мяса. А о необходимости отмены странового принципа говорят уже давно. Однако его решили сохранить как необходимое условие для вступления в ВТО.

Впрочем, сейчас перед рынком стоит еще одна проблема: его участники опасаются, что правительство, как в прошлые годы, затянет процесс оглашения поставщиков и в очередной раз сорвет зимние поставки мяса в Россию. Решения консультативного совета не стали неожиданными для мясного рынка России. "В увеличении квот российское животноводство не заинтересовано, поэтому их, собственно, и оставили на уровне прошлого года", - заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН.

В 2005 г., как и в 2004, в Россию можно будет ввезти 420 тыс. тонн мороженой и 275 тыс. тонн охлажденной говядины, а также 450 тыс. тонн свинины и 1,05 млн тонн мяса птицы. Данное решение эксперты рынка пока не могут оценить как позитивное или негативное. "Увеличение квот на ввоз мяса было необходимо крупным переработчикам, - заявила эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Лариса ДОРОГОВА. - В России сейчас идет тенденция к сокращению сельхозпредприятий и увеличению частных подсобных хозяйств, которые не всегда могут обеспечить мясоперерабатывающие комбинаты сырьем в нужном объеме. А переработчикам очень важно, чтобы мясо поступало к ним в стандартизированных, постоянных объемах, которые может обеспечить импорт. К тому же импортное мясо всегда было дешевле отечественного. В этом году в условиях ограниченного количества сырья, вызванного невыборкой по квотам, переработчикам пришлось повышать цены на конечную продукцию (в октябре пять крупных мясокомбинатов страны подняли цены на свою продукцию на 5-10%)".

По словам г-жи Дороговой, фиксированные квоты в какой-то степени положительно влияют на отечественное животноводство. "Жесткий режим выделения ресурсов способствовал тому, что мясокомбинаты (к примеру, Черкизовский) стали покупать собственные свинокомплексы, - говорит Лариса Дорогова. - Однако не все решаются на такие действия. Животноводство - очень рискованная отрасль сельского хозяйства, даже птицеводческие компании поначалу вынуждены работать на грани убытка, не говоря уже о выращивании свиней и крупного рогатого скота, без государственной поддержки заниматься им решаются немногие, в то время как государство пока никак не помогает отрасли".

Так что в этом году перерабатывающим предприятиям, вероятно, снова придется работать в условиях дефицита сырья. Что касается вопроса об отмене странового принципа, то решение совета принято не в пользу российских поставщиков. О том, что этот принцип ограничивает возможность выбора партнера для российских компаний, а также ведет к тому, что экспортеры необоснованно завышают цены на свою продукцию, говорили даже твердые приверженцы системы квотирования. Даже днях министр сельского хозяйства России Алексей ГОРДЕЕВ заявил, что распределение квот по странам невыгодно для России, так как оно реально уменьшает конкуренцию, отдавая долю рынка стране-поставщику. "Однако отменить страновой принцип нам не позволяют обязательства перед ВТО, в которую Россия стремится", - сказал Сергей Юшин.

Рекомендациями совета будет руководствоваться правительство, принимая решение о дальнейшей судьбе мясного рынка России. Если с правилами распределения квот на будущий год все ясно, то с поставками, которые должны начаться в этом году, могут возникнуть проблемы. Уже два года подряд из-за задержек с опубликованием перечня поставщиков ввоз мяса, который должен начинаться в конце года, задерживается на несколько месяцев. В прошлом году МЭРТ опубликовало на своем сайте список компаний, получивших квоты на импорт мяса в 2004 г., и практически сразу же отозвало его назад. Дело было в том, что в первоначальном списке некоторые импортеры получили в несколько раз больший объем квот, нежели ожидалось, причем объемы одних компаний увеличились за счет сокращения других. В итоге поставки мяса в январе-феврале 2004 г. существенно сократились.

Игроки рынка считают, что в этом году ситуация с задержкой опубликования списка распределенных квот имеет все шансы повториться.