Китайский ночной рынок превращается в бизнес-центр

В июне 2009 г. Госдума внесла поправки в закон, в котором изменила сроки переезда универсальных, кооперативных и сельскохозяйственных рынков в капитальные строения.

Согласно старой редакции закона, уже с 1 января 2010 г. универсальные рынки должны были начать работу только в капитальных строениях, а с 1 января 2012 г. такая норма распространяется также на сельскохозяйственные и кооперативные рынки. Однако финансовый кризис подвигнул законодателей скорректировать закон, и в соответствии с новыми требованиями окончательные сроки переезда в капстроения для большинства универсальных и специализированных несельскохозяйственных рынков перенесены на 1 января 2013 г. Но это касается городов с населением менее 500 тыс. человек.

В административных центрах и городах с численностью более полумиллиона человек, рынки обязали "обрести крышу" до 1 января 2012 г. Сельскохозяйственные и сельскохозяйственные кооперативные рынки - до 1 января 2015 г. В Приморском крае первыми в капстроения переезжают, а в массе своей уже переехали, рынки Владивостока, что вполне понятно с точки зрения статуса и народонаселения города. Уже сегодня под "крышей" работают Первореченский рынок, "Березка" на Второй Речке, заканчивается обустройство крупнейшего в городе рынка на Спортивной, Некрасовского рынка и т.д.

Для остальных городов и районных центров предусмотрен гандикап - 12 месяцев. Однако, даже несмотря на дополнительный год, многие предприниматели, арендодатели и владельцы торговых площадей краевой глубинки не в восторге от нового закона.

Как следует из заявлений торгового бизнеса с периферии, дело не в том, что по каким-то причинам переход к цивилизованным (ни больше ни меньше) правилам ведения бизнеса им не нравится. С тем, что рынок должен уйти от барахолки, никто не спорит, но вот правила, устанавливаемые государством, не всегда понятны.

Другая сторона вопроса - финансы. Кардинальная реконструкция площадей требует немалых средств. Вопрос, где их взять?

Многие бизнес-структуры сегодня с переменным успехом ищут выход из создавшейся ситуации, попутно решая проблемы не только обустройства, но и организации работы.

Примером успешного поиска приемлемых для себя и бизнеса решений выступает ООО "Уссури-Центр" с его знаменитым на всю страну ночным китайским рынком. При этом, уверяют руководители компании, сама ночная торговля не является определяющей, а рынок - это почти 22 га торговых площадей - из китайского превращается в интернациональный бизнес-центр. Благо и название у рынка подходящее: "Уссури-Центр".

К этому можно добавить, что ООО "Уссури-Центр" входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков г. Уссурийска, а совокупные ежегодные налоговые платежи в бюджеты всех уровней доходят до 60 млн руб.!

Несмотря на то, что проблем во внешнеэкономической деятельности - масса, и в первую очередь это касается так называемых "челноков", работавших на ниве приграничной торговли и составлявших внушительную часть арендаторов торговых площадей "Уссури-Центра", глобального падения деловой активности не произошло, считает руководство рынка.

- Переход к "цивилизации", - признает исполнительный директор компании Станислав РЕУТОВ, - вопрос достаточно сложный. Почему? Во-первых, применительно для нас, перевести 1 300 арендаторов в капитальные строения, само строительство по сути новых рынков, требует немалых инвестиций. А владельцы рынков не рискуют это делать, и мы до последнего времени были не исключение.

По мнению бизнесмена, были и остаются опасения и в первую очередь из-за меняющихся ежегодно правил игры со стороны государства.

Тем не менее ООО "Уссури-Центр" находит средства и в этом году обещает ввести два крытых рынка общей площадью более 3 тыс. кв. м.

Станислав Реутов уверен, что за оставшиеся полтора года компания успеет привести рынок в соответствие государственным нормативам.

Другой не менее важный вопрос, наряду с "непонятной" государственной политикой в отношении рынков, - инвестиции. Банковские кредиты, несмотря на все шаги правительства, Центробанка, региональных и муниципальных властей по улучшению инвестиционного климата, остаются недосягаемыми.

"Поэтому, - признается управляющий ООО "Уссури-Центр" Сергей СИМАКОВ, - приходится опираться на собственные силы. В немалой степени этому способствует тот факт, что в свое время земля была оформлена в собственность. Имея полное право на землю, компания получила известную возможность экономить, а заодно выстраивать модель поведения с властями с позиции собственника. Понятно, что в городе, где из 150 тыс. населения 46 тыс. - пенсионеры, ни московские, ни владивостокские схемы бизнес-проектов не работают. Тем не менее мы мониторим ситуацию, ищем приемлемые для себя варианты застройки, не гонимся за дешевизной, а максимально используем имеющиеся средства. Мы одни из немногих, кто с началом кризиса не поднял ставку аренды для своих арендаторов. При этом никаких конфликтов между бизнесом и властью нет и в помине. Есть диалог, где обе стороны прекрасно понимают, что власть, как бы это приземленно ни звучало, заинтересована в бизнесе. Мы даем работу людям, платим налоги, облагораживаем и следим за территорией, на которой работаем. Взамен мы можем рассчитывать на адекватное отношение к нам со стороны властных структур и, как показывает практика, адекватное отношение мы получаем".