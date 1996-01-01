Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Золотой старт в Хабаровске
На минувшей неделе в легкоатлетическом манеже стадиона им. В.И. Ленина прошли первые в этом году выставки: 4-я международная специализированная - "ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток" и 9-я межрегиональная "Дальэкспомебель-2010", "Интерьер дома и офиса".
В экспозициях выставки- ярмарки приняли участие более 300 российских компаний и более пятидесяти иностранных - из Германии, Австрии, Словении, Франции, Финляндии, Румынии, Тайваня, Японии и Китая. Гости и посетители ознакомились с новейшими технологиями, машинами, оборудованием, инструментом для лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
В рамках выставки прошла расширенная конференция "Потенциал лесного комплекса Дальневосточного региона". Только в Хабаровском крае по итогам прошедшего года на экспорт было вывезено 5,7 млн кубометров деловой древесины, а планировалось не более 5 млн. Произведено лесоматериалов на сумму 5,4 млн. Наметился рост производства пиломатериалов на 105%, а объемы лесозаготовок уже в новом году увеличились на 15%. Существенно должен увеличиться объем инвестиций - запланированная цифра около 6,8 млрд рублей. В прошлом году в отрасль было инвестировано более 4 млрд рублей. Малые предприятия лесопромышленной отрасли, в основном производители мебели - их в Хабаровском крае 40 - включены в целевую краевую Программу развития и поддержки малого предпринимательства.
Впервые на выставке "Дальэкспомебель-2010" посетители не просто увидели большое разнообразие новинок и образцов всевозможной мебели, фурнитуры, но и смогли тут же купить их по ценам ниже рыночных.
По итогам традиционного конкурса "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки" Большие золотые медали вручены: ООО Мебельная фабрика "Каприз" (село Екатериновка Партизанского района Приморского края); ООО "Фортуна" компании "Европа" (г. Хабаровск); ООО "Идеал" (г. Вяземский Хабаровского края) и сразу две Больших золотых медали заслужило ООО "Силендит" (фабрика мебели из Владивостока).
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги