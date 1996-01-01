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Золотой старт в Хабаровске

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На минувшей неделе в легкоатлетическом манеже стадиона им. В.И. Ленина прошли первые в этом году выставки: 4-я международная специализированная - "ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток" и 9-я межрегиональная "Дальэкспомебель-2010", "Интерьер дома и офиса".

В экспозициях выставки- ярмарки приняли участие более 300 российских компаний и более пятидесяти иностранных - из Германии, Австрии, Словении, Франции, Финляндии, Румынии, Тайваня, Японии и Китая. Гости и посетители ознакомились с новейшими технологиями, машинами, оборудованием, инструментом для лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

В рамках выставки прошла расширенная конференция "Потенциал лесного комплекса Дальневосточного региона". Только в Хабаровском крае по итогам прошедшего года на экспорт было вывезено 5,7 млн кубометров деловой древесины, а планировалось не более 5 млн. Произведено лесоматериалов на сумму 5,4 млн. Наметился рост производства пиломатериалов на 105%, а объемы лесозаготовок уже в новом году увеличились на 15%. Существенно должен увеличиться объем инвестиций - запланированная цифра около 6,8 млрд рублей. В прошлом году в отрасль было инвестировано более 4 млрд рублей. Малые предприятия лесопромышленной отрасли, в основном производители мебели - их в Хабаровском крае 40 - включены в целевую краевую Программу развития и поддержки малого предпринимательства.

Впервые на выставке "Дальэкспомебель-2010" посетители не просто увидели большое разнообразие новинок и образцов всевозможной мебели, фурнитуры, но и смогли тут же купить их по ценам ниже рыночных.

По итогам традиционного конкурса "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки" Большие золотые медали вручены: ООО Мебельная фабрика "Каприз" (село Екатериновка Партизанского района Приморского края); ООО "Фортуна" компании "Европа" (г. Хабаровск); ООО "Идеал" (г. Вяземский Хабаровского края) и сразу две Больших золотых медали заслужило ООО "Силендит" (фабрика мебели из Владивостока).

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