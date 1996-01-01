"Дальинфоком-2010" откроется 14 июня

С 14 по 18 июня в Приморье пройдет Дальневосточная неделя информационно-коммуникационных технологий "Дальинфоком - 2010", организатором которой выступает администрация Приморского края.

Как отметили в департаменте связи и информатизации края, события в рамках Недели помогут привлечь внимание к развитию информационных технологий и телекоммуникаций в Приморье со стороны федеральных органов власти, крупных компаний, в том числе представителей иностранного бизнеса, а также продемонстрировать новый уровень качества и доступности информационных технологий жителям края. Участниками "ДАЛЬИНФОКОМ - 2010" станут компании, предоставляющие услуги проводной и сотовой связи, поставщики телекоммуникационного оборудования, интернет-провайдеры, поставщики программного обеспечения для телекоммуникаций и автоматизации бизнес-процессов, а также руководители органов управления регионов России, представители Министерства информационных технологий и связи РФ. Традиционно в эти дни будет работать выставка, представляющая новинки информационных технологий и связи, пройдет научно-практическая конференция "Информационные технологии в социально-экономическом развитии АТР" и Приморский интернет-форум, сообщает пресс-служба администрации края.