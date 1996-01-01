Под патронажем Дальневосточного центра судостроения и судоремонта в Приморье будет создано четыре судостроительные и судоремонтные зоны.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на департамент промышленности и транспорта, уже заложена зона строительства океанских буровых платформ "Восток-Раффлс" - новое совместное российско-сингапурское предприятие по строительству полупогружных буровых платформ в бухте Чажма у поселка Дунай на базе 30-го СРЗ. В настоящее время проект находится в стадии проектирования и юридического оформления.

Аналогичная по масштабу судостроительная зона "Звезда-D.S.M.E." формируется в восточной части Дальневосточного завода "Звезда". Это будет российско-корейское предприятие, сейчас оно также проходит стадии проектирования и оформления. Эта верфь предназначена для строительства крупнотоннажных судов ледового класса (танкеров и газовозов) водоизмещением более 100 тыс. тонн. Для мобилизационных целей здесь может быть обеспечено строительство кораблей 1 ранга, в том числе авианосца. Также на "Звезде" предусмотрено формирование зоны ремонта и модернизации подводных и надводных кораблей для ТОФ.

Еще одна зона судоремонта в Приморском крае - "Владивосток" предназначена для ремонта кораблей ТОФ, а в перспективе - для ремонта рыбопромысловых и торговых судов. Ее образуют 92-й СРЗ и 178-й СРЗ.

Досье "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" является дочерним предприятием "Объединенной судостроительной корпорации", созданной по указу Президента России. Из приморских заводов в ДЦСС вошли завод "Звезда", 178-й СРЗ, 92-й СРЗ, 30-й СРЗ, а также судостроительные предприятия Хабаровского и Камчатского краёв.

В 2009 г. в рамках федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса России завод "Звезда" получил средства на техническое перевооружение мощностей под ремонт подводных лодок 3-го поколения. Кроме того, сегодня четыре оборонных предприятия края имеют право на производство и поставку военной продукции иностранным заказчикам. Приморский край заключил с Рособоронэкспортом генеральное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.