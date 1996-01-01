СРО для проектировщиков

Региональным представителем Национального Объединения Проектировщиков по Приморскому краю назначен исполнительный директор Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство Проектировщиков Приморского края Сергей ЛЁГКИЙ, ответивший на вопросы "ЗР" о становлении саморегулирования в проектной отрасли края.

- Сергей Вячеславович, когда ваше НП стало саморегулируемой организацией?

- Регистрация Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с внесением данных в государственный реестр и присвоением нашему НП статуса Саморегулируемой организации была проведена 27 января этого года. Сейчас у нас есть все необходимые документы, разрешающие нам работать в качестве СРО. Мы являемся членом Национального Объединения Проектировщиков России и расширяем сферу своей деятельности.

В наших рядах уже 73 организации, которым выданы допуски на заявленные ими виды работ или их выдача готовится. Начинаем выдавать свидетельства-допуски и на только что включенные в перечень.

Недавно были проведены переговоры с двумя проектными фирмами, входящими в состав крупных южнокорейских корпораций, планирующих работать своими подразделениями на важнейших стройках нашего края. И мы сейчас обкатываем систему приема иностранных компаний в наши ряды. Особенности таковы, что независимо от того, приморская это компания или иностранная, мы должны одинаково качественно осуществлять контроль ее деятельности. Кроме того, мы советуем иностранной компании регистрироваться в соответствии с российским законодательством на территории Приморья, чтобы соответственно платить налоги, принимать на работу сотрудников согласно нашим требованиям, в т.ч. и российских - пусть небольшое количество, но это тоже рабочие места.

Мы считаем, что южнокорейским компаниям надо дублировать своих специалистов с российскими. Главное при этом - адаптация "импортной" проектной продукции под требования нашего законодательства. У нас есть свои особенности, и руководство южно-корейских компаний это прекрасно понимает. Опять же ими могут создаваться СП, и они уже задавали вопрос о поиске партнеров им из числа наших членов. Мы ответили, что, конечно, поможем.

- То есть вы решаете уже и вопросы занятости?

- Став членами СРО, проектные фирмы начинают получать определенные преференции. Хотя мы не заманивали к себе обещаниями: "Вступайте к нам, и мы обеспечим вас работой, заказами и т.д.". Но мы четко видим будущий потенциал в этой области. Сейчас пошли первые звонки: строительные компании и органы власти начинают обращаться к нам за подтверждением информации - является ли организация членом партнерства, ее возможности и т.д.

Конечно, потенциальный заказчик за три месяца еще не привык к новому в отрасли. Плюс "частник" все еще "лежит на боку" - из кризиса мы только начинаем выходить. Но постепенно у заказчиков, строителей, изыскателей и проектировщиков отработается поиск подрядчиков и партнеров через порталы СРО.

В законодательстве правильно заложено использование СРО интернет-ресурса с рядом требований, которые мы обязаны выполнять, - это наличие сайта и полной информации в доступной сети по всей России. Для заказчика и сегодня, и в будущем это очень приятный момент, начиная от поиска потенциального производителя работ и кончая уверенностью в том, что эти работы будут произведены с должным качеством.

Естественно, на нашем сайте размещен реестр наших членов, выданных им допусках и пр. Никто при этом не выделяется, и заказчик сам, без нашего участия, может выбирать, с кем ему работать, договариваться по ценам, формам сотрудничества и т.д. Информационная поддержка членов нашего СРО сайтом дополняется и их бесплатными ссылками на интернет-ресурсы наших членов и партнеров.

- А каковы полномочия регионального представителя Национального Объединения Проектировщиков?

-Общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации" (Национальное Объединение Проектировщиков) учредила институт региональных представителей, которые уполномочены взаимодействовать с органами Государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в области проектирования, реализации предложений, рекомендованных Национальным Объединением Проектировщиков, для совершенствования деятельности саморегулируемых организаций.

Также у проектного сообщества есть реальная возможность принять непосредственное участие в разработке и доработке необходимых нормативных документов, технических регламентов, законодательных актов, методических рекомендаций и т.д. Здесь мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

- В чем основной смысл работы проектировщиков по-новому?

- В том, что действие прежних лицензий полностью прекращено, хотя многие ожидали, что их продлят. Теперь проектная деятельность без допуска является незаконной предпринимательской деятельностью, и соответственно наказывается Административным и Уголовным кодексами РФ.

Но Закон о саморегулировании в отрасли вступил в силу только что, и, конечно, законодательство о СРО еще "сыровато". Известно, например, что сейчас готовятся дальнейшие изменения по классификатору видов деятельности. В принципе все национальные объединения строительной отрасли выступают сейчас с ходатайством к правительству о наложении "моратория" на 1-3 (оптимально 2) года, чтобы дать участникам саморегулирования возможность "обкатать" новые технические регламенты, нормы законодательства и пр. При этом очень важно продолжать начатую работу, потому что "обкатка" при практической работе наиболее эффективна.

На прошедшем в Москве IV Всероссийском форуме "Стратегия развития жилищного строительства в России", в котором СРО НП ППК приняло участие, обсуждался в том числе вопрос о контроле в саморегулировании, о недопущении дискредитации новой формы профессионального общественного регулирования отрасли.

Представители Национальных Объединений уделили особое внимание вопросу о деятельности недобросовестных СРО, декларирующих лозунги "Допуск за 3 дня гарантирован!" "Заплатите "вступительные", сдайте уставные документы, и больше ничего не нужно. Компенсационный фонд - в рассрочку и т.д.".

Не следует забывать, что гарантией выдачи Свидетельства о допуске может быть только профессионализм организации-заявителя, ответственный подход к качеству выпускаемой проектной продукции, готовность гарантировать это качество (в том числе имущественной ответственностью).

Кстати, одно из требований Ростехнадзора при государственной регистрации СРО: подтверждение платежа в компенсационный фонд в полном размере непосредственно организациями-членами.

Как бы эта дешевизна и популистские лозунги потом не обернулись для кого-то печальными последствиями...

Для тех организаций, которые еще не определились с членством в партнерстве, хотелось бы довести до сведения, что у проектировщиков Приморья уже существует саморегулируемая организация, которая ориентирована на защиту интересов своих членов и помощь им, на защиту интересов потребителей нашей продукции, которая в своей повседневной деятельности не приемлет популизма и не ставит задачу в привлечении как можно большего количества "новых взносов", а держит курс на поддержку и развитие созданного института общественного регулирования, старается быть полезной как для членов СРО НП ППК, так и для ОБЩЕСТВА в целом.

Отмечу, однако, для полноты и достоверности информации, что членство в СРО законодательно определено как добровольное, а выданное свидетельство о Допуске не ограничено территорией действия в РФ.

- То есть принципиально выбор есть?

- Конечно. В России зарегистрировано порядка 140 саморегулируемых организаций в проектной области. И проектная организация самостоятельно делает свой выбор. В свое время мы призывали всех приморских проектировщиков объединиться. Призываем и сейчас, и остаемся открытыми для приема новых членов. Мы стараемся разъяснить, что в нерегиональном СРО невозможно знать всех. А здесь, на месте, мы всех своих членов "знаем в лицо". В наших рядах нет фирм-однодневок, хотя мы принимаем и новые организации, которые только начинают свою проектную деятельность, то есть ранее не имели лицензий и не работали на этом рынке. Это в основном малый бизнес, ведущий 1-2 вида работ.

- Главная функция СРО - контроль. Вы уже начали проверять своих членов?

- Проверки у нас идут полным ходом. С привлечением независимых экспертов системы "Росстройсертификации". Мы не только выполняем норму законодательства - раз в год проверить деятельность своего члена, но и полностью подтверждаем проверкой законность выдачи свидетельства о допуске.

Кроме того, всегда есть спорные моменты - по квалификации специалистов, по материальной базе и пр., что необходимо в рамках обеспечения качества проектной продукции. Особенно это характерно для узкоспециализированных проектных организаций.

- И чем такой контроль лучше прежнего?

Государство, отказавшись от государственного регулирования в проектной деятельности, сделало очень ответственный шаг. Система саморегулирования формируется на базе общественных объединений. В нашем случае - это некоммерческое партнерство, и это хороший шанс проектировщикам самим влиять на процессы формирования цивилизованного рынка.

- А вдруг кого-то невзлюбят коллеги и начнут "изгонять"? Как тогда быть?

- Пока за время нашей работы таких нюансов между членами партнерства не было. Но для исполнительного органа все члены равны, исполнительный директор по положению не может иметь коммерческого интереса в проектной деятельности. Это прописано уставом, имеющим силу закона. Исполнительный орган должен защищать интересы всех членов партнерства.

Просто так "выдавить" компанию с рынка нереально. Только если она действительно наносит ущерб третьим лицам, партнерству, имущественным интересам членов СРО. Но такие организации изначально не могут войти в СРО. "Входной" контроль достаточно серьезный.

Профанация у нас не проходит. Мы не закручиваем гайки, но и не пропускаем сомнительные документы, недостоверную информацию. Мы разъяснили людям, что сегодня лучше работать честно. Если хочется больше - пожалуйста - никто не мешает. Развивайся. Ведь в конечном счете наша общая задача - гарантия выпуска качественной высокопрофессиональной продукции.

- Сергей Вячеславович, что, на ваш взгляд, было особенно важным на только что прошедшей в Москве встрече в Национальном Объединении Проектировщиков?

- Наиболее заметным событием был круглый стол по вопросам страхования гражданской ответственности проектных организаций. Национальным Объединением совместно с Всероссийским Союзом Страховщиков разработаны методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности проектировщиков. В итоге мы должны получить новую эффективную систему страхования, из которой уйдут "невыплатные договоры", и интересы участников процесса будут более полно защищены.

- И что бы вы хотели сказать в заключение нашего разговора?

- 22 апреля мы приглашаем всех приморских проектировщиков на межрегиональную семинар-конференцию "Вопросы практического применения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и реализации реформы технического регулирования в РФ". Участие бесплатное.

Наш адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, оф. 307, тел. (4232) 45-73-53, сайт. www.np-ppk.ru