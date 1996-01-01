"Майнекс-ДВ 2010" послал в разведку

В Хабаровске 14-15 апреля при поддержке министерства природных ресурсов Хабаровского края прошла 2-я региональная горно-геологическая конференция MINEX - "Майнекс-ДВ 2010". Ее главной темой стало повышение эффективности добычи драгоценных металлов.

Досье Конференции MINEX (от английского Mining & Exploration - добыча полезных ископаемых и геологоразведка) проводятся в разных регионах России уже пятый год и второй раз в ДФО. Они организуются международным некоммерческим партнерством, созданным российской инжениринговой компанией "НБЛзолото" и британскими SRK и Advantix. Цель, по словам организаторов, - способствовать регулярному обмену международным опытом в использовании современных геологоразведочных, горно-металлургических и финансовых технологий в России.

Пост-кризис

В "Майнекс-ДВ 2010" участвовали более 70 представителей российских и зарубежных компаний, государственных органов, инвестиционных компаний и банков, производителей оборудования, НИИ и отраслевых ассоциаций. Представительность мероприятия объясняется ролью сырьевого сектора в экономике регионов Дальнего Востока, особенно существенной благодаря добыче драгоценных металлов. Показательным был прошлый кризисный год, когда почти все регионы ДВ продемонстрировали стремительные успехи в добыче драгметаллов. И все же, признано на форуме, минерально-сырьевой потенциал округа все еще используется мало.

По словам руководителя Дальнедр Александра БОЙКО, кризис сузил объем добычи в целом, особенно резко - олова, меди, угля. Но и с перспективами золотодобычи, несмотря на успехи последних лет, не все обстоит хорошо. Хотя добыча золота от кризиса только выиграла, но общее снижение финансирования геологоразведочных работ (ГРР) может в будущем больно ударить по экономике региона, считает Бойко.

Все это не может не тревожить, учитывая, что программа социально-экономического развития территории округа строится, прежде всего, на развитии добывающих и перерабатывающих отраслей. Отчетливо возможные посткризисные опасности минерального сектора в стратегии развития Дальнего Востока прозвучали в докладе сотрудника Института экономических исследований ДВО РАН Натальи ЛОМАКИНОЙ. Ученый привела тревожные прогнозы возможного снижения к 2050 г. добычи золота из-за недостаточного прироста запасов, а из-за падения государственных и частных инвестиций в ГРР - невыполнение социальных задач.

Текущие и будущие проблемы отчасти связаны с недостаточным представлением о минерально-сырьевой базе той или иной территории. В частности, на этом настаивал в своем выступлении крупнейший специалист в области геологии и изучения недр Дальнего Востока Виктор КРЮКОВ, который связал просадку добычи золота в Хабаровском крае именно с этим. Он подчеркнул, что необходимы инвентаризация природных ресурсов, разработка для каждой территории концепции развития ресурсов, частно-государстенное партнерство в освоении недр.

Россыпи под ногами

Центральной темой конференции, вызвавшей дискуссию на форуме, стало выступление генерального директора "НБЛзолото" Михаила ЛЕСКОВА - перспективы применения дражного способа добычи россыпного сырья, включая золото. По его словам, дражный способ добычи россыпного золота в последние годы в России сильно недооценен, тогда как в мире с помощью драг твердые полезные ископаемые добываются не только на суше, но и на шельфе, в море.

- Нет ни одной страны в мире, где россыпная добыча составляла бы почти половину всего объема золотодобычи. А мы не понимаем своего счастья, увлекаясь коренным золотом, - говорит Михаил Лесков. - К сожалению, много таких, кто говорит, что рудное золото - это передовые технологии, а россыпи - прошлый век, умалчивая при этом, что от россыпей минимум надрыва для экологии и людей, нет цианидов, применяемых при обогащении рудного золота. Если же брать экономику, то почему не использовать оба подхода к добыче. Кстати, россыпное золото может давать при меньших затратах и при грамотном подходе к налаживанию производственного процесса, больший выход золота на тонну, а значит, быть экономически более выгодным делом. Успешные совместные разработки двух типов месторождений золота - коренного и россыпного - доказала группа "Петропавловск". Уже несколько лет "Петропавловск" покупает россыпные предприятия, и их доля в бизнесе значительная. Это тот самый пример fast gold, получения быстрого золота. Кстати, до сих пор единственный случай, когда на Лондонской бирже торгуются активы с россыпным сырьем, - это акции группы "Петропавловск".

Сотрудник Института горного дела ДВО РАН Георгий ПОПОМАРЧУК привел статистику по числу драг в регионе и уровню добычи ими золота. По условиям залегания, а значит, возможностям добычи золота для разработки драгами пригодны 18,3% балансовых запасов золота в ДФО. Это существенная доля, учитывая общие суммарные запасы золота в регионе, считает специалист. Правда, число драг в России за годы перестройки существенно сократилось. На Дальнем Востоке осталось одно крупное предприятие - "Дражник" в Магаданской области, тесно сотрудничающее с ОАО "Сусуманзолото". По словам представителя "Дражника" Валерия ПОЛЯКОВА, компания располагает значительным парком дражного флота и планирует его пополнять, в том числе за счет современных, более производительных драг.

Возможности новых типов драг продемонстрировал на форуме представитель голландской компании IHC Merwede Willem CLEMENTS. Правда, российские участники пока выразили сомнение в возможностях импортных драг в наших суровых климатических условиях, однако все признали необходимость модернизации отечественных драг.

...И своя СРО

Нельзя не выделить еще один важный момент форума.

На примере публичной консультации генерального директора ЗАО "Кун-Манье" в вопросах применения природоохранного законодательства была продемонстрирована и отмечена всеми участниками роль Межрегиональной ассоциации недропользователей. На сегодня ассоциация признана Госдумой РФ, а ее руководитель Ольга КУЗНЕЦОВА принимает участие во всех заседаниях комитета по природным ресурсам. По словам Кузнецовой, ассоциация будет добиваться придания ей статуса СРО (саморегулируемой организации). Это позволит недропользователям вносить поправки в законопроекты о недрах, с которыми будут обязаны считаться депутаты Госдумы при голосовании.