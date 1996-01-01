Рост цен на недвижимость Хабаровска - ниже инфляции

В марте "квадрат" на вторичном рынке жилья в Хабаровске стал дороже на 730 рублей и достиг уровня начала лета прошлого года - 51145,57 рубля. В среднем по предложениям на рынке.

Всего же за первый квартал года рост среднего квадратного метра по городу составил 1100,37 рубля (2,2%). В оsбщем, не случилось в марте обычного для этого месяца спада, который имел место на протяжении ряда лет (за исключением кризисного года). Видимо, слишком велик потенциал роста и желание участников рынка выйти на докризисный уровень цен.

Причем рост в марте наблюдался повсеместно, во всех сегментах рынка. Наиболее заметно поднялись цены у однокомнатных квартир (2,53%), в основном за счет квартир улучшенной планировки (брежневок). На 1,5% вырос средний квадратный метр у двухкомнатных квартир, на 1,2% - у трехкомнатных. По-прежнему стоимость квадрата и темпы ее роста у малосемеек самые высокие. В среднем по городу квадратный метр у них стал предлагаться дороже на 3,62%. Только за счет коррекции цен в центре города средний квадрат малокомплектного жилья остался дешевле новой планировки. В этом видна вся проблема доступного жилья и способ ее решения: тесно - дешевле.

Но, на наш взгляд, сегодня выгоднее приобретать квартиры улучшенной планировки в районе престижности ближе к центру, в самом центре и даже на окраинах, так как у этой категории жилья квадрат самый дешевый. "Сталинки" оставим на обочине - старое жилье низкого качества в большинстве районов города. Наименее выгодны, судя по марту, "хрущевки" на окраинах Хабаровска - они выставляются на продажу явно по завышенным ценам, квадрат даже дороже, чем в квартирах новой планировки. То ли это акт отчаяния владельцев, желающих решить наконец свою жилищную проблему, то ли хозяева далеко от рынка недвижимости Хабаровска.

В целом по городу половина предложений приходится на диапазон от 40 до 55 тыс. руб. за квадрат. Большинство этих предложений составляют двухкомнатные квартиры новой планировки в районах престижности ближе к центру и средней отдаленности. Именно эта категория жилья создает в городе основной ценовой фон, который корректируется в большую сторону квартирами, поступающими на вторичный рынок от инвесторов, вложивших в свое время деньги в строительство. Сегодня таких квартир на рынке не более 5% (в декабре 2009 г. они составляли свыше 8%). Это, так сказать, старые запасы, которые постоянно сокращаются, а новых поступлений инвестиционных квартир на вторичный рынок пока нет из-за замороженного строительства.

Тем не менее цены на жилье растут. Наиболее заметно в марте поднялись цены, как уже го-ворилось, на "хрущевки" (4%) и малосемейки (свыше 2%), на окраинах (1,7%) и ближе к центру, на однокомнатные (1,5%) и трехкомнатные (1,2%) квартиры.

На окраинах города трехкомнатные квартиры всех планировок росли в цене. Средний темп роста составил у них 2,2%. Здесь отличились Хабаровск-2 (5,6%), База КАФ (3%), Южный микрорайон (2,4%) и некоторые другие. Исключение составили только Березовка и 5-я Площадка, где цены предложения снизились, компенсировав рост предыдущих месяцев. Очень активно росла цена на квартиры улучшенной планировки в центре (3%) и ближе к центру (2,4%). Причем в центре росли цены на такие квартиры практически всех размеров: на одно-, двух- и трехкомнатные. В лидерах роста среди квартир улучшенной планировки были трехкомнатные квартиры в районе 68-й школы и Первом микрорайоне, а двухкомнатные - в Прибрежном микрорайоне.

Самые дешевые квартиры сегодня на проспекте 60-летия Октября в деревянных двух-этажных домах с удобствами во дворе. В марте здесь продавалась трехкомнатная квартира за 580 тыс. руб. (9500 руб. за кв. м), а двухкомнатная - за 530 тыс. (13770 руб. за кв. м). Но вряд ли такое жилье найдет покупателей. За те же деньги выгоднее купить отдельный дом с подворьем - там хоть есть возможность заняться подсобным хозяйством, а если повезет, то и под застройку можно попасть и получить компенсацию или благоустроенное жилье.

Самые дорогие из трехкомнатных квартир, конечно, в центре города в новых домах повы-шенной этажности, со свободной планировкой и, как правило, без отделки по цене от 15,5 млн руб. (от 70 до 145 тыс. руб. за кв.м). Для того чтобы обустроить такую квартиру, потребуется еще не один миллион рублей и несколько месяцев упорного труда. Потому-то они и стоят в прайс-листах риэлтерских компаний по несколько лет.

Перспективы рынка недвижимости в Хабаровске на апрель и весь второй квартал вполне определенные - стабильный рост от 0,7 до 1,5% в месяц. Для этого есть все предпосылки: об-щий рост экономики, спад темпов инфляции и восстановление кредитования в банках. С на-ступлением тепла начинают работать и строители на своих размораживаемых объектах. А это добавляет оптимизма и перспектив вторичному рынку жилья. Так, к концу квартала - на 1000-2000 рублей.