Мебель по полочкам

Центры производства мебели на Дальнем Востоке сложились еще в ушедшем веке. После всех переломов в отрасли, спадов и подъемов именно сохранившиеся остатки их былых мощностей составили базу для возрождения предприятий. И сегодня география мебельного производства ДФО почти полностью повторяет ситуацию тридцатилетней давности. Основные центры производства по-прежнему находятся на юге региона, прежде всего в Приморье, Хабаровском крае и в Еврейской автономной области.

В центре внимания юг

Собственно этот факт наблюдатели объясняют предельно просто: сохранившиеся специалисты-мебельщики при сложившемся дефиците квалифицированных кадров практически на всех территориях округа способствовали подъему новых предприятий в традиционных местах производства мебели. Несмотря на то, что во всех крупных городах Дальнего Востока имеется собственное производство в тех или иных масштабах, брендовую продукцию, известную за пределами своих территорий, выпускают исключительно южные предприятия.

«Из всех субъектов ДФО наиболее активно в мебельных выставках участвуют предприятия Приморского края, – говорит директор крупнейшего выставочного центра на Дальнем Востоке «ДальЭкспоМебель» в Хабаровске Инна КОРОЛЬЧЕНКО. – Выставки – это зеркало экономики, мы отмечаем здесь все взлеты и падения отраслей. На сегодняшний день ни один субъект не выставляет такое количество новых моделей. Хабаровский край тоже участвует в выставках, но продукция его предприятий более консервативна. Приморье же развивается интенсивнее».

Правда, говорить о сохранении прежнего мебельного комплекса оснований не много, все-таки структура производства, как и самого мебельного рынка, сегодня принципиально иная. Если мягкая и корпусная мебель в большей степени производится в Приморском крае – из 10 наиболее значимых предприятий края 8 ориентированы на выпуск этих видов мебели, то специализированную выпускают всего 2 фабрики. Прямо противоположная картина в двух других «мебельных» регионах ДФО: в Хабаровском крае и в ЕАО. Там большинство действующих фабрик производят помимо корпусной мебели и специализированную. Доля мягкой мебели в общем объеме производства незначительна.

Игроки в долях

Среди общего числа дальневосточных производителей крупных компаний мало. По некоторым оценкам, их немногим больше десятка. Помимо них в округе работают и средние производители, имеющие в штате менее десятка бригад. Совокупная доля их в общем объеме производства, по данным благовещенской компании «Профиль», приблизительно составляет 60-70%.Но кроме них есть еще и масса мелких цехов, численность работников в которых часто ограничивается 2-3 специалистами. Доля этих производителей, как правило, не превышает 40-30%, но зато число участников рынка с учетом мелких цехов в том же Благовещенске возрастает до 50 компаний, что неизбежно сказывается на уровне конкуренции.

Впрочем, конкурентную среду на дальневосточном рынке формируют далеко не только местные производители. Более 60% рынка, по данным Владивостокской компании «Империя мебели», принадлежит российским производителям из западных регионов страны и Сибири. Их интерес к Дальнему Востоку вполне объясним. Здесь практически нет производителей, выпускающих премиальную продукцию. Да и среднеценовые продукты, например в сегменте мягкой мебели, на весь дальневосточный рынок выпускает всего одна, хоть и крупная, компания – «Восток-мебель» во Владивостоке. В остальном же местные производители занимают нишу эконом-класса. Средний и премиальный ценовые сегменты остаются, как правило, исключительно для привозной мебели.

Северные территории ДФО в потреблении сориентированы в первую очередь на привозную мебель. Местное производство в ряде регионов представлено в лучшем случае небольшими цехами, работающими в основном на заказ. Но даже такое производство есть далеко не в каждом городе. В небольших городах и поселках, таких как, например, Зея, Тында, Нерюнгри, мебельный рынок представлен не производителями, а посредниками даже в сегменте мебели на заказ. Ассортимент там, как правило, очень не богат, а цены могут быть в 2-3 раза выше, чем в ближайшем крупном городе, где есть производство.

Кроме отечественных производителей вполне устойчиво удерживают свою нишу на дальневосточном рынке и иностранные компании. Импорт хоть и не занимает ведущих позиций и его доля здесь значительно меньше, чем в центральных районах страны, но все же представлен он во всех ценовых сегментах. В общей сложности, по разным оценкам, он занимает от 5 до 7%. Эконом и средний сегменты в значительной степени принадлежат азиатским производителям, прежде всего, китайским и малазийским. Есть еще и европейская мебель, но это уже совсем другой сегмент рынка. По сумме продаж, говорят эксперты, доля европейских производителей не малая, но в количественном отношении это все же единичные продажи. Именно поэтому влияние импорта оценивается ими как не столь существенное.

По новым стандартам

Такое положение дел дает основание для развития торговых межрегиональных связей. Сейчас на рынке работает масса посредников, дилеров западных компаний. Серьезный интерес проявляют и производители из центральных регионов страны, предпочитающие самостоятельное присутствие на рынке без посредников. По данным выставочного центра «ДальЭкспоМебель», количество заинтересованных в продвижении своей продукции на Дальний Восток компаний ежегодно значительное. Несмотря на то, что прошлый год принес спад, уже в этом году активность западных и сибирских производителей возросла.

Но наибольшая доля рынка все-таки принадлежит крупным сетевым торговым компаниям. Их всего две на Дальнем Востоке – «Империя мебели» и «Мир мебели». Этим двум владивостокским сетевикам принадлежат десятки магазинов в регионе, а их продвижение по территориям округа несет новые стандарты работы на рынке. «Мы провели маркетинговые исследования рынка Петропавловска-Камчатского, – говорит руководитель отдела маркетинга сети «Империя мебели» Александр ГОРБУНОВ, – и поняли, что этот рынок нам интересен. Розничные продавцы мебели там ориентированы на стандарты обслуживания 10 и даже 20-летней давности. На этой волне мы и вошли в местный рынок. Наш магазин был открыт только в декабре, но результаты уже налицо. Мы считаем этот рынок для себя перспективным».

Несмотря на то, что рынок в целом сформирован, определились его участники и их доли, потенциал для развития производства мебели на Дальнем Востоке остается значительным. Дело не в том, что спрос в каких-то сегментах остается неудовлетворенным. Просто доля покупки мебели в структуре потребления на душу населения здесь существенно отстает от западных регионов страны. Участники рынка среди причин такого положения дел на первое место выводят ситуацию в строительной отрасли. Снижение объемов строительства моментально сказалось на мебельном рынке. Если в докризисный 2008 год, по данным компании «Империя мебели», продажи росли на 30%, то в кризис они сократились на 25%.

Впрочем, кризис Дальний Восток пережил все же менее остро, чем другие регионы страны. Падение в продажах, по некоторым оценкам, было на 3-5% меньше общероссийских показателей. Тем не менее некоторым компаниям все же пришлось уйти с рынка, когда падение продаж в апреле-мае достигло своей пиковой отметки. Но поскольку для дальневосточного мебельного рынка в принципе не характерны процессы слияния или поглощения, не знает он и рейдерских атак, то предприятия, не имевшие устойчивого положения, просто исчезли, не оставив следа. Рынок практически безболезненно пережил эти потери.

Дерево почти исчезло

Одной из основных проблем местной мебели, по мнению участников рынка, остается ее невысокое качество. Собственно новые технологии применяются здесь не часто. В этой ситуации в выигрышном положении оказалась владивостокская фабрика «Восток-мебель», специализирующаяся, прежде всего на мягкой мебели. «Наши диваны стали лидерами продаж в сегменте мягкой мебели, в том числе за счет использования новых технологий, позволяющих нашей мебели успешно конкурировать с западными производителями, – говорит начальник отдела маркетинга «Восток-мебели» Евгений ПАНЮШКИН. – Мы применяем так называемый независимый пружинный блок типа AGRO, который изготавливаем сами на автоматической линии. Технология его изготовления такова, что полностью исключает проседание. При этом у него ярко выраженный анатомический эффект, который создается за счет большого количества пружин: 256 шт. на 1 кв.м. Соответственно себестоимость его изготовления выше себестоимости обычного пружинного блока и тем более поролона в несколько раз. Очень немногие фабрики применяют его в диванах из-за дороговизны, а те, кто применяет, делают это только в элитных моделях».

Уникальную технологию использует и артемовская фабрика «ПриМФ». Мебель этой фабрики – это изделия из гнутой древесины, которые на российском мебельной рынке, в общем, не так часто можно встретить. «Эта технология позволяет существенно экономить материал и удешевлять готовую продукцию, – говорит генеральный директор Александр ТАРАТЕНКО. – Деревянную мебель у нас в Приморье выпускают единицы, а уровня нашего производства нет на всем Дальнем Востоке вплоть до Иркутска».

Дерево в качестве сырья в последние годы уступило место искусственным материалам. «Производители сейчас работают в основном с готовым материалом – ламинированной плитой, – говорит Александр Татаренко, – с деревом никто не хочет связываться. Для того, чтобы производство было выгодным, нужно иметь свою древесину, а это значит, что использоваться в нем будет 40% ручного труда».

Фабрика «ПриМФ» является одним из тех редких производителей на Дальнем Востоке, кто выпускает готовую продукцию из дерева, работая на собственной сырьевой базе. В структуре предприятия не только мебельные цеха, но и собственная база для переработки леса и даже арендованные участки леса. Это позволило предприятию занять уникальное положение на региональном рынке – выпускать мебель из натурального дерева эконом-класса.

По этому же пути пошло крупнейшее предприятие в Биробиджане – фабрика FOMA. Не так давно там появилось собственное деревоперерабатывающее производство. «Мы сами приобретаем лес и перерабатываем его, – говорит генеральный директор деревообрабатывающего комбината «ДОК-массив» Татьяна КУЧЕРЕНКО, – фактически у нас создан полный производственный цикл. Мы ориентированы на большие объемы, перерабатываем на мебель 500 кубов леса в год. И для того, чтобы обеспечить эти объемы, на нашем предприятии используется современное импортное оборудование с числовым программным обеспечением, благодаря чему значительно сокращены временные затраты на выпуск готовой продукции».

В последнее время на рынках Дальнего Востока стала появляться китайская мебель, произведенная из дерева, или с частичным использованием дерева. Но сырье для ее производства, несмотря на введение пошлин на вывоз необработанной древесины, по-прежнему идет в Китай на переработку из России. При всех ограничениях от введенных пошлин лазейки для вывоза дерева все же остались, чем китайцы и пользуются. Впрочем, знатоки уверяют, что в этой ситуации наши ближайшие зарубежные соседи все чаще выбирают другой вариант: устанавливают пилорамы на российской территории.