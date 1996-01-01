Когда зацветут металлы?

На территории Магаданской области находятся десятки месторождений цветных металлов, но горняцкие предприятия добывают только золото и серебро. Учитывая, что цены на олово, медь, свинец, цинк и другие металлы в последнее время подскочили в 4-5 раз, ситуация может существенно измениться. Территориальное управление по недропользованию по Магаданской области впервые за много лет планирует выставить на торги перспективные месторождения олова и меди.

Как рассказал «ДК» заместитель начальника департамента природных ресурсов администрации Магаданской области Владимир МИТЬКИН, пять лет назад за счет средств областного бюджета ООО НПП «Северо-Восток экология» провело тематические работы по прогнозной оценке ресурсов цветных металлов. СВКНИИ ДВО РАН выполнило маркетинговые исследования с целью оценки целесообразности освоения этих ресурсов. Они показали, что общая ситуация на мировом рынке цветных металлов характеризуется увеличением объемов добычи и потребления, сопровождающимся ростом цен на медь, молибден, вольфрам, олово. Поэтому месторождения данных металлов, расположенные на территории Магаданской области, становятся привлекательными для инвестиций.

Оловянная ложка

Олово – третий по промышленному значению металл для Магаданской области. В 1940-50-е годы она область занимала лидирующие позиции в стране по его добыче, которая велась в Омсукчанском, Среднеканском районах и на Чукотке, входившей тогда в состав Магаданской области. Владимир Митькин в восьмидесятые годы прошлого века работал на руднике «Валькумей» Певекского ГОКа, где прошел путь от маркшейдера до начальника рудника.

– Обогащение оловосодержащей руды осуществлялось гравитационно-флотационным способом, – вспоминает Владимир Иванович, – 25%-ный концентрат отправляли на переработку в Новосибирский оловокомбинат, где извлекалось химически чистое олово. Руду добывали подземным способом, перерабатывали на обогатительной фабрике. В пик своей деятельности комбинат получал в год до 2000 тонн химически чистого олова. В 1994 году рудник закрыли (мокрая консервация) – предприятие, как и многие другие, не вписалось в новые экономические условия. Отрицательную роль сыграли крайне низкие цены на цветные металлы. Сегодня ситуация совсем другая. Цена подскочила до $20 тыс. за тонну. Если бы такие цифры были в девяностые, рудник «Валькумей», скорее всего, работал бы до сих пор и давал олово. В его недрах осталось более 5 тыс. тонн уже вскрытых запасов олова. Бери и добывай…

Третий металл «Полиметалла»

На одном из самых крупных в мире Дукатском месторождении серебра в советскую эпоху попутно добывался цинк и свинец. Полученный концентрат отправляли на переработку в Усть-Каменогорск (Казахстан). Когда предприятия стали частными, поставки концентрата в Казахстан были прекращены. Выход из ситуации нашли поистине соломонов – свинец и цинк попросту списали с баланса. Так было сделано не только на Дукате, но и Тидите (Омсукчанский район). Сегодня отношение к цветным металлам существенно изменилось.

Самой крупной добывающей компанией на Колыме является «Полиметалл», которую представляет ЗАО «Серебро Магадана». Компания успешно осваивает новое перспективное месторождение «Гольцовое». Согласно условиям лицензионного соглашения, «Полиметалл» должен будет добывать не только серебро, но и свинец, стоящий на балансе. Предприятие уже закупило для этой цели необходимое оборудование. После завершения проектных работ начнется строительство участка гравитации. Таким образом, в продукции ООО «Серебро Магадана», помимо золота и серебра появится третий металл – свинец.

В полиметаллических рудах наряду со свинцом часто встречается цинк. На территории Магаданской области разведанные запасы этих металлов учтены Государственным балансом как попутные компоненты золото-серебряного месторождения «Мечта», полиметаллических месторождений «Тидит» и «Гольцовое». Всего же зарегистрировано 5 месторождений с разведанными запасами свинца (более 0,7 млн тонн) и цинка (более 2,0 млн тонн) и 29 проявлений свинцово-цинковых руд, 15 свинцовых и 7 цинковых рудопроявлений. Кроме того, свинец и цинк присутствуют в некоторых медных, молибденовых серебряных месторождениях и рудопроявлениях.

Медные ресурсы

В тридцатые годы на Колыме была получена черновая медь. Правда, дальше дело не пошло. Золото оказалось куда привлекательнее. Разведанных и учтенных Государственным балансом запасов меди на территории Магаданской области нет, но зато сосредоточены значительные ресурсы. Наиболее крупными и перспективными к освоению являются месторождения «Лора», «Медьгорское», «Ороекское», рудопроявление «Пиритовое». Меднорудные месторождения кроме меди содержат молибден, золото, серебро, свинец и цинк, что повышает их инвестиционную привлекательность.

Досье Прогнозные ресурсы Медьгорского медно-молибденового месторождения оцениваются в 570 млн тонн руды, 4,0 млн тонн меди, 80 тысяч тонн молибдена, 20 тонн золота, 480 тонн серебра. Общий ресурсный потенциал Ороекской перспективной площади составляет 11 млн 400 тысяч тонн меди, 11600 т серебра, 555 тыс. тонн свинца, 710 тыс. тонн цинка. Суммарные ресурсы рудопроявления «Пиритовое» составляют 710 млн тонн руды, меди – 3,5 млн тонн, молибдена – 140 тысяч тонн, золота 35 тонн, серебра – 700 тонн.

Молибденовое подспорье

Среди месторождений молибдена рентабельными для освоения являются «Вечернее» и «Хрустальное», входящие в Ольданинский рудный узел, и рудопроявление «Аксу». Здесь также обнаружен редкий металл рений. Суммарные прогнозные ресурсы рудного узла составляют: молибдена – 568 тысяч тонн, меди – 379 тысяч тонн, золота – 20,8 тонн, рения – 19 тонн. По содержанию молибдена (более 0,1%) руды всех месторождений этого металла относятся к богатым. К перспективным также относится Осенне-Оксинское месторождение, расположенное в 35-40 километрах от Магадана.

Редкий цветной металл рений (открыт в Германии на р. Рейн в 1925 г.) – один из самых тяжелых и тугоплавких. Его высокая температура плавления (3180° С), уступающая только вольфраму, и хорошая устойчивость к деформации позволяют использовать металл как компонент спецсплавов, например, для лoпастей, функционирующих в критических секциях авиационных двигателей.

В мире нет рениевых рудников. Этот металл добывается как побочный продукт добычи молибдена, который в свою очередь является попутным продуктом производства меди. Колымские месторождения молибдена «Вечернее» и «Хрустальное» ценны тем, что рений там находится в промышленных концентрациях. Немаловажным фактором является цена – около $4 тыс. за килограмм. Предложение этого металла на мировом рынке заметно ниже спроса. Дефицит noставок оценивается примерно 3 т в год. Так что, если на колымских месторождениях будет добываться молибден, рений может стать серьезным подспорьем.

Поломать стереотип

Месторождения и рудопроявления собственно вольфрамовых руд в Магаданской области немногочисленны. Всего в области разведано два мелких по запасам месторождения («Гусиное» и «Бохапчинское») и 19 рудопроявлений. В основном минерально-сырьевая база вольфрама определяется комплексными месторождениями молибден-вольфрамовых и олово-вольфрамовых руд. Руды месторождений вольфрама Магаданской области относятся к богатым (более 2,5%) и средним (0,3-1,0%). В качестве попутных компонентов в вольфрамовых рудах постоянно присутствуют серебро, висмут. Прогнозные ресурсы вольфрама в области составляют 395 тысяч тонн.

– Если говорить о цветных металлах, то сегодня наиболее выгодно добывать олово, – считает Владимир Митькин. – Посудите сами – за последние восемь лет цена на этот металл взлетела с $4229 за тонну до $24062. С добычей и переработкой касситерита особых проблем у нас не будет. Технология успешно апробирована в советскую эпоху, имеется огромный производственный опыт. На втором месте по инвестиционной привлекательности стоит медь. Цена на этот металл взлетела с $1485 до $8 тыс. Более чем в пять раз поднялись цены на свинец и цинк. Если мы раньше больше говорили о необходимости добычи этих металлов, то сегодня переходим к реальным делам. После многолетнего перерыва в перечень объектов на лицензирование на этот год включены объекты по олову, согласованные в «Роснедра». В четвертом квартале будет выставлено на аукцион месторождение олова «Урчан» (Ольский и Тенькинский районы), «Икан-Бастион Таинственный» (Среднеканский район). Во втором квартале пройдет аукцион на право разработки комплексного месторождения (медь, свинец, цинк, серебро), которое находится на Право-Дуксундинской перспективной площади Среднеканского района.

На очереди Осенне-Оксинская площадь, в недрах которой залегает молибден. Большой интерес к Ороекскому месторождению меди проявили китайские инвесторы. В администрации Магаданской области надеются поломать устоявшийся стереотип инвесторов и недропользователей, которые традиционно делают ставку на драгметаллы.