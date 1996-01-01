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«Петропавловск» идет в гору

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Выручка группы «Петропавловск», объединяющей ряд горнодобывающих и золотодобывающих компаний, по итогам 2009 года возросла на 24% – до $472 млн с $ 382 млн годом ранее.

Как сообщает пресс-служба компании, в пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль компании по итогам завершившегося года возросла в 3,6 раза – до $0,98 с $0,27 в 2008 году.Объем чистой задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2009 г. снизился на 95%, или на $370 млн по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года – до $19 млн.Объем производства золота группы в 2009 г. вырос на 21% – до 486,8 тысячи унций.В текущем году объем производства золота может составить порядка 670-760 тысяч тонн унций. В 2011-м этот показатель, по прогнозам, составит 720 тысяч унций, в 2012-м – 960 тысяч унций, а к 2015 г. может возрасти до 1,15 миллиона унций.

Досье

Основные активы ГК «Петропавловск» – металлургические компании «Ариком» и Petropavlovsk PLC (бывшая Peter Hambro Mining PLC). В состав группы также входят золотодобывающие компании, банки в Москве и на Дальнем Востоке, строительные и геологоразведочные компании, проектные институты. Основная деятельность компании сосредоточена на Дальнем Востоке. Акции компании котируются на Лондонской бирже.
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