Подводит уровень деловой культуры

– Причинами резкого снижения числа участков аукционов на передаваемые в пользование предприятиям с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых стали, с одной стороны, низкая активность участников, с другой – ограниченность проведения торгов узким кругом полезных ископаемых. Кроме того, практически весь год не объявлялись аукционы на разведку и добычу золота в связи с введением новой методики расчета стартового платежа и отсутствием в Росстате данных по ценам на золото. По отдельным объектам аукционы объявлялись неоднократно, но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок или подачи только одной заявки.

Ситуация изменилась лишь в первом квартале 2010 года, когда начали проводиться аукционы, объявленные в 2009 году. Но и тут большинство были признаны несостоявшимися. Наиболее сложной оказалась ситуация с организацией проведения аукционов на золото. Еще в конце 2009 года на первый квартал 2010 года было объявлено 17 аукционов. И хоть процедура их проведения еще не завершена, уже можно говорить, что большинство из них не состоится. По всем участкам, за исключением единичных, было подано достаточное количество заявок, но подавляющее число было отклонено из-за несоответствия представленных материалов заявителей объявленным условиям аукционов.

Мелкие недропользователи, ведущие отработку небольших россыпей, несмотря на разъяснения «Якутнедра», оказались неподготовленными к участию в аукционах на новых условиях, разработанных с учетом утвержденного летом 2009 года приказом Минприроды России административного регламента по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами. Хотя регламент не содержит принципиально новых требований, в нем лишь четко прописаны все процедуры проведения аукционов и конкурсов и требования к представляемым заявителями материалам. Изменение нормативной базы сняло для недропользователей отдельные согласования и платные услуги, упростило многие процедуры. Большинство мелких заявителей просто не смогли представить данные о своих финансовых, технических и кадровых возможностях, правильно оформить представляемые документы. Таких проблем не возникало у предприятий, имеющих опыт подготовки заявочных материалов на участие в конкурсах по размещению госзаказа или на выполнение работ по заказу крупных компаний. Сложившаяся ситуация вскрыла низкий уровень производственной культуры и организации работы многих предприятий, именуемых старательскими артелями.