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Перспективных объектов достаточно
– В 2009 г. на территории Дальневосточного федерального округа в результате проведенных геологоразведочных работ был получен прирост запасов по ряду важнейших видов твердых полезных ископаемых, таких как золото, платина, алмазы, серебро, медь, никель, кобальт, каменный уголь.
Прирост запасов золота в 2,8 раза превысил этот показатель за 2008 год. Из вновь выявленных более 98% обеспечило рудное золото. Основной объем прироста запасов (около 60%) обеспечен за счет пересчета ранее разведанного, но не эксплуатируемого в связи со сложной технологией извлечения золота месторождений «Кючус» и «Нежданинское» (свыше 300 т) в Республике Саха (Якутия), по новым, более «мягким» кондициям. К значимым стоит отнести результат, полученный по приросту запасов рудного золота на месторождении «Белая Гора» в Хабаровском крае. Он позволит значительно увеличить минерально-сырьевую базу и срок эксплуатации расположенного рядом, второго по значимости на Дальнем Востоке после месторождения «Купол» Многовершинного горно-обогатительного комбината. Впечатляющие результаты ГРР получены на территории Амурской области, где существенно увеличены запасы месторождений «Бамское», «Пионер», «Харги», «Маломыр», которые через несколько лет будут определять объемы золотодобычи в регионе.
Сохранилась в прошлом году тенденция сокращения минерально-сырьевой базы россыпного золота, на 15 % меньше, чем в 2008 году, платины – менее 30 % от уровня предыдущего года, но впервые получен прирост запасов рудной (попутной) платины, разведанный на медно-никелевом месторождении «Кун-Манье» в Амурской области.
В 2,5 раза ниже итогов 2008 года оказался прирост запасов серебра, он получен вследствие учета его, как попутного компонента при утверждении запасов ряда комплексных месторождений, в том числе золото-полиметаллического «Кючус», золоторудного «Белая Гора» и медно-никелевого «Кун-Манье». На месторождении «Кун-Манье» второй год подряд получен прирост запасов никеля, меди, кобальта, серы, что значительно повышает промышленную значимость и месторождения, и всей Алдано-Становой минерагенической провинции.
В Республике Саха (Якутия) утвержден значительный прирост запасов алмазов как из россыпных, так и из коренных месторождений, почти в 3 раза превышающий аналогичный показатель за 2008 год. Наращиваются объемы разведочных работ на месторождениях урана Эльконской группы, ведется подготовка работ на железорудных месторождениях, что позволяет прогнозировать рост инвестиций в геологоразведочные работы в Якутии на ближайшие годы.
В прошлом году превышен прирост запасов угля – 107,5%, в основном за счет каменного угля, разведанного на территории Сахалинской области.
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