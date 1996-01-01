Сырьевые качели

Определяющим итогом прошлого года для геологической отрасли стало сокращение геологоразведочных работ (ГРР) и предоставленных лицензий на недра. Наиболее удачным год оказался для предприятий, добывающих золото и уголь. Но есть и такие, для кого падение цен и длительные простои принесли невосполнимые потери, а кое-кого привели к банкротству.

Перспективный, но далекий Дальний Восток

Общий результат добычи твердых полезных ископаемых в субъектах ДФО в 2009 году оказался неутешительным. Увеличить добычу смогла отрасль драгметаллов, чему способствовали в первую очередь рост цен на золото и запуск в эксплуатацию новых золотосеребряных проектов. Объемы добычи остальных минеральных ресурсов недотянули до уровня 2008 года, который, как помнится, был не из лучших. Хуже всех показали себя производства сурьмы, меди и особенно олова.

Досье По информации департамента по недропользованию по ДФО («Дальнедра»), на территории Дальневосточного федерального округа эксплуатируется более 2000 месторождений по 25-ти видам полезных ископаемых. Здесь сосредоточена вся или почти вся российская добыча сурьмы, бора, алмазов, олова, германия, свыше 80% плавикового шпата и цеолитов, 79% – вольфрама, 44% российской добычи золота, 65% – серебра, более 15% платины, бурый и каменный уголь.

Ситуации в золотодобывающей промышленности ДФО «ДК» посвятил мартовский номер журнала. Золото было поддержано растущим спросом со стороны хедж-фондов, на фоне кризиса в него вкладывались как в защитный актив.

Из других твердых полезных ископаемых лучше всех себя показало серебро. Его цена росла не столь значительно, но эксперты оценивают перспективы этого металла как высокие. Основную долю прироста добычи серебра в регионе дали предприятия Магаданской области: «Серебро Магадана», «Рудник Кварцевый», «Серебряная компания», рудник «Нявленга», «Омсукчанская горно-геологическая компания», ООО «Агат», «Омолонская золоторудная компания». На Чукотке – это ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», в Хабаровском крае – ОАО «Охотская горно-геологическая компания». В Приморском крае добыча серебра в прошедшем году снизилась в результате вынужденного простоя в первом квартале мощностей ОАО ГМК «Дальполиметалл». Есть надежда, что уже в 2010 году в крае она будет восстановлена, а основным продуцентом станет ПГРК «Восток», практически завершившая подготовку месторождения и фабрики к работе.

Меньше в прошлом году было добыто платины. Особенно заметное падение произошло в Камчатском крае, где ЗАО «Корякгеолдобыча» из-за отсутствия подготовленных и утвержденных запасов платины и финансовых трудностей получило всего 50,2% от уровня 2008 года. Добыча никеля и кобальта, ведущаяся ЗАО НПК «Геотехнология» на единственном в округе Шанучском месторождении (Камчатский край), несмотря на финансовые трудности, осталась на уровне 2008 года. Правда, здесь сократилась добыча меди. Впрочем, в 2009 году в округе меди было добыто почти вдвое меньше, чем в 2008 году, снижение произошло во всех субъектах – продуцентах меди, особенно в Хабаровском крае.

Добыча олова в прошлом году велась только в Хабаровском крае, так как якутское ОАО «Сахаолово» было признано банкротом и остановило производство. Но и хабаровское ООО «Востоколово» работало не весь год, предприятие простояло с октября 2008 года по май 2009-го. Ситуацию удалось переломить благодаря совместным усилиям Министерства природных ресурсов Хабаровского края, крупнейшего владельца предприятия – ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и самого ООО «Востоколово». На «Востоколово» удалось привлечь 67 млн руб. и в июне вновь запустить производство. Однако из-за низкого уровня цен на металлы по итогам года были получены убытки.

ЗАО «Сарылах-сурьма» в Якутии в 1,8 раза сократило добычу сурьмы. Недотянуло до уровня 2008 года и производство полиметаллов (свинец, цинк) из-за длительной остановки ГМК «Дальполиметалл». Добыча вольфрама «Приморским ГОКом» снизилась незначительно, практически на уровне 2008 года остались производство плавикового шпата в «Ярославской горнорудной компании» и датолитовой руды на «ГХК Бор».

Общий объем угледобычи в округе за прошедший год тоже упал из-за резкого, как отмечает руководитель «Дальнедра» Александр БОЙКО, сокращения добычи – на целых 5,5 млн т – в Республике Саха (Якутия). И все же Якутия оставалась наряду с Приморским краем основным продуцентом угля в регионе. На их долю совместно пришлось 51% всей добычи угля. Стоит отметить, что предприятия ОАО «Приморскуголь» впервые с момента вхождения в состав компании СУЭК (в 2003 г.) превысили 5-миллионный порог добычи. По итогам года «Приморскуголь» произвел 5,2 млн тонн угля, что оказалось на 17% выше, чем в 2008 году. При этом существенно – на 58,5% – выросла добыча каменного угля.

Выделяется в процентном отношении резкий рост добычи германия, он добывается в Приморском крае, хотя это всего лишь 9 тонн в год. Но это свидетельствует о том, что ООО «Германий и приложение», которому принадлежит лицензия на его добычу, после долгих подготовительных работ на участке спецуглей Павловского месторождения начало плановую добычу. Как отмечают специалисты, у предприятия хорошая перспектива инновационного развития, так как проект замечен корпорацией Роснано.

Спрос на недра не восстановлен

По информации «Дальнедра», за 12 месяцев прошлого года в округе было выдано 260 новых лицензий, большинство из которых – 136 штук – в порядке переоформления на нового собственника. Стремление снизить затраты заставляло отдельные компании перепродавать часть активов, купленных в тучные времена впрок.

– Первая волна покупок лицензий на недра несколько лет назад была спекулятивная, тем более что первые месторождения выставлялись Минприроды в буквальном смысле за копейки, – говорит по этому поводу исполнительный директор ЗАО ПГРК «Восток» Глеб ЗУЕВ. – Спекулянты понимали, что рост цен на сырье приведет к скупке активов добывающих компаний. Позднее началась вторая волна покупок уже с целью роста капитализации собственных активов на средства, заработанные на сырье. Даже ужесточение со стороны государства требований к документации и повышение стартовых цен аукционов не снизило ажиотажный спрос, но грянул кризис и внес свои коррективы. Предприятия ужали инвестиционные программы, что является нормальной реакцией на трудные времена. Со временем по мере восстановления экономики спрос на недра должен возобновиться, но халява однозначно закончилась. Государство должно гибко подходить к распределению лицензий, принимая во внимание, что предприниматели рискуют, дорого покупая прогнозные ресурсы, которые не всегда подтверждаются при последующих геологоразведочных работах.

Несмотря на низкую в целом стоимость горнодобывающих активов, спрос на них в 2009 году был крайне выборочным и концентрировался преимущественно на компаниях, владеющих лицензиями на золото. Но не только крупные компании были активны в скупке, купля-продажа затронула средние и даже мелкие компании. Например, сменился собственник лицензии на Малиновское месторождение золота в Приморском крае, принадлежавшее ранее ГМК «Дальполиметалл». Компания, добывающая свинец и цинк, купила лицензию на Малиновское два года назад в надежде начать золотодобычу и снизить риски от падения цен на цинк и свинец, но так и не приступила к работам – не хватило денег. ООО УК «Русская горнорудная компания» (РГРК) после приобретения в 2008 году контрольного пакета акций ОАО ГМК «Дальполиметалл», приняло решение отказаться от проекта освоения «Малиновского», посчитав, что выгоднее будет сосредоточиться на традиционных для предприятия ресурсах. В итоге лицензия на Малиновский золоторудный объект была продана вместе с ее владельцем – ООО «Малиновская золоторудная компания». Покупателем стала дочерняя структура «Балтийской строительной компании» – «БСК – Ресурс», которая намерена уже в 2010 году начать освоение этого месторождения. БСК проявляет интерес еще к одному золоторудному объекту в Приморье – участку рудного золота «Пасечный», лицензия на который принадлежит ООО «Приморские ресурсы» с московским капиталом. Месторождение, по оценке геологов характеризуется сложным технологическим типом, а ресурсы требуют подтверждения и серьезных вложений в геологоразведку, что, по-видимому, и толкает собственников на поиски инвестора.

Конечно, спрос на золоторудные объекты был поддержан в прошлом году ценами на золото. И, тем не менее, инвесторы стали более сдержанны даже в выборе золотых активов, не говоря о других полезных ископаемых. По информации «Дальнедра», в течение 12 месяцев 2009 года в округе было объявлено 60 аукционов и конкурсов, из которых состоялось только 14. Именно нежелание распылять ресурсы стало одним из решающих при отказе от участия в целом ряде, казалось бы, перспективных аукционов, признанных не состоявшимися из-за недостаточного числа участников или их отсутствия. Покупку новых лицензий могли позволить себе немногие, в числе таких «Полиметалл». В марте 2010 года он выиграл очередной аукцион на участок в пределах рудного узла Красин Магаданской области, в 30 км от Дукатской обогатительной фабрики. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра обошлась ему в 14,3 млн руб., участок входил в перечень выставляемых на аукцион еще в 2009 году.

Досье В 2009 году на Дальнем Востоке аннулировано 443 лицензии на недра, из них 237 лицензий на благородные металлы: 142 лицензии аннулировано ввиду истечения срока действия, 136 – по переоформлению, 69 – в связи с отказом владельцев, 19 – из-за ликвидации предприятия.

Первая жертва кризиса – геологоразведка

Геологоразведкой недропользователи жертвовали в первую очередь, когда речь шла о сокращении затрат. И так поступали не только собственники добывающих компаний. Государство в лице федерального бюджета снизило в прошлом году финансирование начальных стадий поисковых и разведочных работ, несмотря на заявления о необходимости роста этих затрат. По данным «Дальнедра», общий объем финансирования геологоразведочных работ по Дальневосточному федеральному округу в 2009 году составил 19,7 млрд руб. против 23,1 млрд руб. годом ранее, есть информация, что в 2010 году бюджетные средства будут вновь урезаны. Основной объем финансирования из федерального бюджета в прошлом году пришелся на Республику Саха(Якутия), Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

На 17,2% уменьшилась доля вложения в ГРР недропользователей, хоть и оставалась ведущей. По данным «Дальнедра», в 2009 году снижение объемов финансирования ГРР за счет средств недропользователей произошло во всех субъектах округа, за исключением Республики Саха (Якутия), там оно выросло на 7,5%. В Амурской области компании сократили вложения на 38,6%, в Магаданской области – почти вдвое, в Хабаровском крае – в 1,4 раза, в Приморском крае – в 4 раза, в ЕАО – в 4,4 раза, в Камчатском крае – в 5,4 раза, в Сахалинской области – в 1,2 раза, в Чукотском автономном округе – на 29,3%.

Кризис изменил ситуацию, сократив финансовые возможности и стратегические планы компаний. И все же крупным компаниям даже в условиях кризиса и недостатка средств было проще привлечь капитал в финансирование ГРР и подготовку к добыче на новых объектах. Кроме золотодобывающих компаний масштабным финансированием отличились угледобывающие компании, хотя еще год назад были нередки случаи отказа некоторых из них от лицензий уже после победы на аукционах.

Спрос пошел с угля и железной руды

К началу 2009 года спрос на сырье стал возрождаться, и в первую очередь со стороны Китая. В числе первых он появился на коксующийся уголь и железную руду. В прошлом году контракты на поставку коксующегося угля заключались на уровне $129 за тонну. Но аналитики ожидают, что за два года контрактные цены на коксующийся уголь и железную руду могут вырасти вдвое. В прошлом году официально стартовал крупнейший не только в ДФО, но и в России проект разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей, поддержанный и инвесторами, и правительством. Подготовка к его разработке компания «Мечел» вела полным ходом. Несмотря на огромную стоимость проекта, месторождение, которое находится на границе Амурской области и Республики Саха (Якутия), должно в ноябре дать первый уголь, а в 2011 г. добыча должна составить около 1 млн тонн.

Другой крупный инвестиционный проект в регионе реализует ГК «Петропавловск», заручившаяся финансовой поддержкой со стороны китайского инвестора. Компания приступила к строительству трех горно-обогатительных комбинатов по производству железорудного, ильменитового и титаномагнетитового концентрата на Куранахском, Кимкано-Сутарском и Гаринском месторождениях. Объявлено, что компания будет осваивать Кимкано-Сутарское железорудное месторождение вместе с китайской Xuan Yuan, которая возьмет на себя не менее 70% инвестиций в форме кредита на проектное финансирование со сроком погашения ориентировочно 10 лет под LIBOR +5%. Китайская компания также может принять решение об инвестировании в новые акции дочки «Петропавловска», которые ведут разработку Кимканского и Сутарского месторождений, в результате чего сможет стать миноритарным акционером проекта. Планируется, что после подписания договора о финансировании проекта XY-Group заключит соглашение на покупку всей готовой продукции, производимой горно-обогатительным комплексом на первом этапе в течение срока выплаты кредита, по ценам, которые будут определяться на основании базовых западноавстралийских цен на металлургическую продукцию и транспортной наценки.

По-видимому, ожидаемым ростом спроса на железорудное сырье обосновано и предложение президента Якутии Вячеслава ШТЫРОВА включить месторождения железных руд «Сиваглинское» и «Пионерное» в Нерюнгринском районе республики в дополнительный перечень участков недр Роснедра, предлагаемых к лицензированию в этом году. ОАО ГМК «Тимир», подконтрольное АК «АЛРОСА», уже провело переговоры с китайской компанией Xilin Iron & Steel Group о поставке технологического оборудования для этого проекта.

Есть шанс и у других

Есть мнение, что в ближайшие годы спрос будет восстанавливаться и на другие металлы, что поддержит добычу. Глеб ЗУЕВ еще два года назад, будучи исполнительным директором ООО «Ярославская ГРК», прогнозировал, что цена на цинк может упасть, но не уйдет ниже $2 тыс., на тот момент она достигала $4 тыс. за тонну. Сегодня цинк действительно выше $2 тыс. за тонну, что позволяет рентабельно отрабатывать руду с содержанием 2% металла. «Мировая экономика будет расти, потому что идет прирост населения, а значит, и потребления, – говорит Зуев. – По группе цветных металлов, в том числе по цинку, рост будет одним из самых быстрых. На сегодня эти оценки подтверждаются, хорошо восстановились также медь, никель».

Кстати, олово почти не пострадало от кризиса и, как считают эксперты, имеет хорошие перспективы на будущее. Основная добыча олова сконцентрирована в Юго-Восточной Азии, а на сегодня Индонезия сокращает объем его экспорта, поэтому кризис фактически не повлиял на цену. Но предприятия российского Дальнего Востока продолжали в прошлом году снижать добычу. ОАО «Сахаолово», владеющее лицензиями на россыпи «Тирехтях» и коренное месторождение «Чурпуньа», стоит, поиск новых инвесторов результатов пока не дал. Вновь запустить его будет не просто, считают специалисты, хотя оборудование, энергоснабжение, сами выработки в хорошем состоянии. Будет проблема с кадрами, так как большинство бывших работников выехали за пределы республики в поисках новой работы. Не ведется добыча олова и на месторождении «Депутатское», лицензией на которое владеет ЗАО «ГОК «Депутатский». Лицензия на разведку и добычу получена им еще в 2008 году, но никаких работ с тех пор на месторождении не проводилось.

Глеб Зуев считает олово интересным металлом для добычи в Приморье на старых месторождениях, но эффективными признает компании, работающие на небольших, высокорентабельных месторождениях, не обремененных старой инфраструктурой. Впрочем, если поднимать добычу в Приморье, то придется строить предприятие заново, так как от старого остались только развалины.

Австралийская компания Globe Metals and Mining отмечает тенденцию оздоровления мирового рынка плавикового шпата, но в России это пока никак не отражается на состоянии единственного добывающего его ГОКа – ООО «Ярославская горнорудная компания». Предприятие принадлежит двум крупным акционерам – УК «Русская горнорудная компания» и «Русалу». Последний является единственным покупателем продукции ЯГРК в России. Но с недавнего времени «Русал» перешел на использование монгольского концентрата, который из-за отмены ввозной пошлины стал дешевле отечественного. По оценке наблюдателей, в данной ситуации один акционер ведет себя как бизнесмен, стремясь продать продукцию предприятия дороже, второй – как потребитель. В конце концов, дело может завершиться продажей чьей-то доли второму акционеру. Вероятнее всего покупателем окажется «Русал».