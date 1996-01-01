В поселке Трудовое открывается сельхозярмарка

16 апреля состоится открытие сезонной сельскохозяйственной ярмарки на ул. Порт-Артурская, 46 (пос. Трудовое).

Каждые пятницу, субботу и воскресенье здесь будут размещаться фермеры, производители рыбопродукции, молочных продуктов, колбасных и хлебобулочных изделий.

Как сообщили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, в период массового поступления плодоовощной продукции, выращенной в крае, все ярмарки будут работать в ежедневном режиме. Адреса ярмарок: ул. Шуйская; ул. Ряжская; ул. Борисенко, 17; ул. Фадеева, 47; ул. Некрасовская, 69.