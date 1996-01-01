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Строителей приглашают на форум
Третий Приморский строительный форум начнет свою работу 21 апреля. Он объединит в себе сразу несколько мероприятий, ключевым из которых станет открытие выставки "Город-2010". В этом году свою продукцию на ней представят 132 компании из России, Китая, Республики Корея и Японии, сообщает пресс-служба администрации Приморья.
Посетители выставки смогут ознакомиться с полным комплексом услуг от кадастровых, землеустроительных работ, проектных услуг - до сдачи объекта "под ключ". Компании представят разнообразные технологии строительства, материалы нового поколения, а также необходимые механизмы и оборудование.
В рамках выставки пройдет краевой смотр-конкурс лучших архитектурных произведений "Зодчество Приморья" - ведущие архитектурные и проектные организации представят на суд компетентного жюри 41 проект. Это жилые комплексы, общественные здания, комплексные застройки.
Также одним из основных мероприятий строительного форума станет межрегиональная конференция "Вопросы практического применения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и реализация реформы технического регулирования в РФ".
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