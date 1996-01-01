Вторичный рынок жилья Владивостока пытается продолжить рост

Рынок вторичного жилья Владивостока, по данным ООО "Индустрия-Р", демонстрирует с начала года устойчивые попытки роста средних цен предложения.

С начала февраля средняя цена "квадрата" устойчиво росла. В итоге рост оказался выше, и с начала года по конец марта предлагаемый "квадрат" подорожал на 2 673 руб., или на 4,3%, достигнув уровня 64 362 руб. При этом самые дешевые предлагались примерно от 32 000 руб., а самые дорогие - около 110 тыс. руб. Пик предложения находился на отметке 60 тыс. руб.

К концу марта 2010 г. средняя цена "квадрата" на вторичном рынке города была на 14,3% ниже, чем год назад, а цена средней квартиры всего на 2,2%. "Квадрат" в панельном доме с начала года подорожал на 4,9%, но остается на 15,2% дешевле, чем год назад, а в кирпичном - соответственно на 3,6% и дешевле на 13,8%. По районам города с начала года лидером роста цен стал "квадрат" на Змеинке - 11,5%, затем следует район Луговой - 10,7%, Мингородок - 9,3% и Третья Рабочая - 9,1%. Однако по всем районам города "отставание" от цены прошлого года составляет от 12,2% до 23,2%. А Первая Речка, Снеговая и район Некрасовской дали удешевление соответственно на 0,4%, 0,5% и 0,8%.

По отдельным районам в настоящее время цены на квартиры перешагнули уровень марта прошлого года и повысились до 6-9%, но значительное большинство ценовых районов по прежнему остается в "минусе".

Самой дешевой на вторичном рынке города в марте была квартира по ул. Часовитина площадью 12 кв. м, продававшаяся за 700 тыс. руб., а самой дорогой - площадью 380 кв.м за 34,5 млн руб. на ул. Аксаковской.

В марте цена предложения "квадрата" в 1-комнатных квартирах выросла на 3,1%, или на 2 054 руб, в 2-комнатных - на 1,7%, или 1 041 руб., в гостинках - на 1,1%, или 799 руб./кв.м. И в целом была отмечена положительная динамика по всем типам квартир.

Соответственно вели себя и средние цены предложения квартир. При этом наибольший рост в марте показали квартиры с подселением - 5,8%, 5-комнатные и более - 5,3%, и 4-комнатные - 4,4%. При этом средняя цена предложения на наибольшие по "комнатности" квартиры уже преодолела докризисный уровень.

Специалисты "Индустрии-Р" особенно отмечают, что с марта прошлого года по март этого на рынке отмечено "существенное снижение доли квартир небольших площадей (гостинок и 1-комнатных) в пользу больших и средних по размерам. В частности, доля 1-комнатных квартир за год снизилась с 30,6% до 18% от общего объема предложения, гостинок - с 19,4% до 11,2%, а двух- и трёхкомнатных увеличилась с 30,9% и 15,5% до 31,8% и 28,1% соответственно". Это в определенной степени отражается и на перераспределении цен по среднему "квадрату".

По районам города за год отмечено увеличение долей по предложению жилья Центра, Первой Речки, Эгершельда и Второй Речки. Значительное снижение объёма предложений произошло в районах пр-та 100-летия, Баляева, Нейбута, а также на Чуркине.

Если говорить о поведении цен на вторичном рынке жилья Владивостока в ближайшее время, то вероятен дальнейший, но не ажиотажный рост, который будет поддерживаться спросом из-за растущей экономической активности в городе, связанной с подготовкой к саммиту АТЭС. Если бы не эти обстоятельства, то нынешнего роста цен могло бы и не быть, и даже был бы возможен уход рынка в "минус".

На судьбе местных цен должны сказаться и тенденции общероссийского рынка, отмечающего сегодня среди крупных городов определенное "перераспределение" мест в рейтинге цен "квадрата" жилья. При том, что Владивосток на сегодня существенно опережает многие из них.