На рынке аудиторских услуг Приморья ожидаются сокращения

В связи с изменениями в законодательстве об аудите многие специалисты этой сферы деятельности прогнозируют некоторое переформирование на рынке аудиторских услуг. Это изменение носит как качественный, так и количественный характер. Вместе с тем уже происходит разделение всех компаний, называвшихся аудиторскими, на непосредственно аудиторские и на компании, предоставляющие смежные услуги.

По закону

Наиболее существенные изменения Закон об обязательном аудите внес именно в систему регулирования аудиторской деятельности. Передача функций регулирования аудиторской деятельности от государственных органов СРОА предоставляет аудиторам больше свободы. Они могут участвовать в разработке нормативных актов по аудиторской деятельности, получать методические рекомендации по вопросам аудита, бухгалтерского учета и налогообложения. Однако отдельные вопросы регулирования аудита со стороны СРОА пока остаются нерешенными.

"По сути дела закон об обязательном аудите в новой редакции с существенными изменениями вступил в силу с 1 января 2010 г., - прокомментировал Юрий МОСКАЛЬЦОВ, директор ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ". - Он подразумевает главным образом саморегулирование, поэтому говорить о том, что что-то изменилось, еще рано. Но статистика показывает, что внесенных в реестр СРО аудиторов стало значительно меньше. В ближайшее время, я считаю, одним из последствий принятого решении о СРО станет выделение группы компаний, занимающихся ведением бухгалтерского учета, которые в настоящее время позиционируют себя как аудиторские".

По мнению Юрия Москальцова, на рынок аудиторских услуг повлияет не столько закон, сколько изменение в законодательстве, которое касается критериев, по которым предприятия подлежат обязательному аудиту. "По нашим подсчетам, количество предприятий, подлежащих обязательному аудиту, может сократиться примерно на 30% (региональный рынок). Соответственно у аудиторов на 30% сократится объем заказов. Это серьезная проблема. Сокращение предприятий, подлежащих обязательному аудиту, я думаю, скажется негативно на прозрачности и качестве рыночной информации", - говорит он.

Стоит отметить, что многие компании, именовавшиеся аудиторскими, во избежание затрат по поддержанию статуса аудиторской организации полностью перешли на предоставление смежных услуг (бухучета, например). Таким образом, произошло четкое разделение деятельности аудиторов и бухгалтеров.

Рынок предлагает

Что касается востребованности услуг, то каждая компания выделяет определенный вид наиболее популярных услуг. "Одним из самых востребованных видов аудита у нас является налоговый аудит, - отметила специалист аудиторской компании "Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и аккаунтинга" Елена ПАУТОВА. - Собственники российских организаций (в отличие от западных, реализующих принцип отделения капитала как финансового ресурса от непосредственного процесса управления) чаще всего осуществляют управление бизнесом самостоятельно. При этом собственники, как правило, стремятся максимизировать реальную прибыль, занижая значение этого показателя в бухгалтерской и налоговой отчетности. Помимо различий в организации управления бизнесом для России характерны сложная система налогообложения, большое количество спорных арбитражных дел по налоговым вопросам и значительных административных, финансовых и уголовных санкций за нарушение налогового законодательства. Это уже обусловливает потребность в услугах, направленных на минимизацию налоговых рисков.

Также в настоящее время заказчиком аудита наиболее востребованы услуги в части налогового аудита по конкретной тематической ситуации (экономическое, правовое обоснование совершаемой внешнеэкономической сделки; правовая поддержка в судебном процессе; прогнозный расчет осуществляемых операций с целью оптимизации налоговых платежей и др.). Помимо аудиторских услуг весьма распространенными являются услуги по ведению бухгалтерского учета (бухгалтерский аутсортисинг)".

"Сложно выделить какие-либо определенные виды наиболее востребованных услуг,- рассказывает Юрий Москальцов. - Есть два направления спроса, на которые и ориентируются аудиторы: качественные услуги и дешевые. Дешевые услуги предполагают получение заказчиком аудиторского заключения и, по возможности, по минимальной цене. Что касается востребованных услуг в нашей компании, то где-то 58% занимает непосредственно аудит, около 40% - консультационные услуги (налоговые консультации, юридические), и в последнее время появился спрос на бухгалтерские услуги среди небольших предприятий, у которых нет возможности взять в штат квалифицированного бухгалтера".

Особняком идут крупные московские и международные компании, филиалы которых представлены во Владивостоке. Например, наиболее востребованной услугой, предлагаемой компанией "Моор Стивенс", является аудит и обзор финансовой отчетности, подготовленной по МСФО/US GAAP в соответствии с международными стандартами. Но это совсем не означает, что фирма занимается только международным аудитом - услуги "Моор Стивенс" в соответствии с российскими стандартами также пользуются популярностью.

Отличные от других

Кроме того, несмотря на узкий, специализированный характер самого понятия "аудит", организации, занимающие этим видом деятельности, стараются сделать сотрудничество максимально полезным и комфортным для клиентов, подстроиться под современность. Например, очень удобным для клиентов компании "АФБ" является абонентское обслуживание, практику которого недавно начала компания. Абонентское обслуживание подразумевает, что за небольшую плату (2-3 тыс. руб.) организация получает (в устной или письменной форме) возможность получать неограниченные консультации по текущим вопросам. Это достаточно эффективно, так как не требует приобретения дорогостоящих программных продуктов и, если предприятие не может позволить себе принять на работу высококвалифицированного главного бухгалтера, то эта услуга полезна и эффективна.

К новым видам услуг в "Тихоокеанском центре аудита, экспертизы и аккаунтинга" можно отнести налоговое планирование и аудит по специальному аудиторскому заданию.

"Одной из отличительных особенностей нашей компании является предоставление такого вида услуг, как судебные экономические и бухгалтерские экспертизы по гражданским, уголовным и арбитражным делам и предоставление заключений специалиста, - рассказала Елена Паутова. - Помимо этого, мы представляем такую услугу, как аудит по специальному аудиторскому заданию. Также каждому клиенту мы предлагаем индивидуальный подход для достижения нужных ему целей и решения необходимых задач. Например, мы можем расширить границы аудиторской выборки вплоть до проведения сплошной проверки всех финансово-хозяйственных операций заказчика".

"Если говорить о том, в чем наше преимущество, то мы позиционируем себя на рынке как компания, оказывающая качественные услуги, - говорит директор "АФБ". - При проведении аудита компания, заключившая с нами договор, может получать консультации наших специалистов без дополнительной оплаты в течение срока действия этого договора".

"Наше отличие от других аудиторских компаний в том, что мы не работаем по аутсорсингу. Мы не даем аудиторского заключения без аудиторской проверки, - рассказала Галина СЕРЕБРЕННИКОВА, директор ЗАО "Марка аудит". - Наша основная цель - найти в правовом поле идеи и решения, способные дать руководителю инструменты управления, способные внести больше порядка и контроля, увеличить эффективность и безопасность бизнеса. Проведение аудита всегда положительно сказывается на предприятии: правильность отражения хозяйственных операций как в бухгалтерском, так и в налоговом учете могут существенно повлиять на финансовые результаты и налогообложение. Существенным является и то обстоятельство, что при проведении аудита предоставляется возможность привести документы в соответствие с действующим законодательством. По этим причинам услуги специалистов аудиторских организаций будут всегда востребованы".